Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде ограничат подачу горячей воды после взрыва на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/volgograd-1957929271.html
В Волгограде ограничат подачу горячей воды после взрыва на насосной станции
В Волгограде ограничат подачу горячей воды после взрыва на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
В Волгограде ограничат подачу горячей воды после взрыва на насосной станции
Подачу горячей воды ограничат в Кировской районе Волгограда на время восстановительных работ после взрыва на насосной станции, при этом холодная вода будет... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:47
2024-07-06T20:47
происшествия
волгоград
кировский район
советский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957869772_0:158:850:636_1920x0_80_0_0_324de75614ea41f2431b4c355e26aa6c.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Подачу горячей воды ограничат в Кировской районе Волгограда на время восстановительных работ после взрыва на насосной станции, при этом холодная вода будет поступать в полном объеме, сообщает в субботу городские "Концессии водоснабжения". "Подача холодного водоснабжения потребителям Красноармейского, Кировского и Советского районов осуществляется в полном объеме и штатном режиме. Для снижения нагрузки на сети водоотводения на период организации временной схемы отвода стоков будет ограничена подача горячего водоснабжения потребителям Кировского района", - говорится в сообщении компании. В субботу днем, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
https://ria.ru/20240706/psikhologi-1957898397.html
волгоград
кировский район
советский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957869772_0:78:850:716_1920x0_80_0_0_727e6f221cbff8bd6cf317800c048346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, кировский район, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Кировский район, Советский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде ограничат подачу горячей воды после взрыва на насосной станции

В Кировском районе Волгограда ограничат подачу горячей воды после взрыва

© Фото очевидцаВзрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото очевидца
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Подачу горячей воды ограничат в Кировской районе Волгограда на время восстановительных работ после взрыва на насосной станции, при этом холодная вода будет поступать в полном объеме, сообщает в субботу городские "Концессии водоснабжения".
«
"Подача холодного водоснабжения потребителям Красноармейского, Кировского и Советского районов осуществляется в полном объеме и штатном режиме. Для снижения нагрузки на сети водоотводения на период организации временной схемы отвода стоков будет ограничена подача горячего водоснабжения потребителям Кировского района", - говорится в сообщении компании.
В субботу днем, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
МЧС отправило психологов на место взрыва в Волгограде
Вчера, 17:44
 
ПроисшествияВолгоградКировский районСоветский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала