https://ria.ru/20240706/volgograd-1957929271.html

В Волгограде ограничат подачу горячей воды после взрыва на насосной станции

В Волгограде ограничат подачу горячей воды после взрыва на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024

В Волгограде ограничат подачу горячей воды после взрыва на насосной станции

Подачу горячей воды ограничат в Кировской районе Волгограда на время восстановительных работ после взрыва на насосной станции, при этом холодная вода будет... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:47

2024-07-06T20:47

2024-07-06T20:47

происшествия

волгоград

кировский район

советский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Подачу горячей воды ограничат в Кировской районе Волгограда на время восстановительных работ после взрыва на насосной станции, при этом холодная вода будет поступать в полном объеме, сообщает в субботу городские "Концессии водоснабжения". "Подача холодного водоснабжения потребителям Красноармейского, Кировского и Советского районов осуществляется в полном объеме и штатном режиме. Для снижения нагрузки на сети водоотводения на период организации временной схемы отвода стоков будет ограничена подача горячего водоснабжения потребителям Кировского района", - говорится в сообщении компании. В субботу днем, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240706/psikhologi-1957898397.html

волгоград

кировский район

советский район

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происшествия, волгоград, кировский район, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)