Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде продолжают разбирать завалы на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/volgograd-1957921887.html
В Волгограде продолжают разбирать завалы на насосной станции
В Волгограде продолжают разбирать завалы на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
В Волгограде продолжают разбирать завалы на насосной станции
Разбор завалов продолжается на насосной станции в Волгограде после взрыва, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:11
2024-07-06T20:11
происшествия
жкх
волгоград
красноармейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957910283_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df7d0b102de83cac276a24213d5a17ae.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Разбор завалов продолжается на насосной станции в Волгограде после взрыва, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. "На месте происшествия продолжают работу оперативные службы, в том числе в работах по разбору завалов принимают участие сотрудники МУ "Служба спасения Волгограда", - говорится в сообщении мэрии. По данным МЧС, на месте ЧП работают более 70 человек и 28 единиц техники. В субботу днем, по данным ГУМЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
https://ria.ru/20240706/okna-1957915511.html
волгоград
красноармейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957910283_184:0:1144:720_1920x0_80_0_0_7b4311175a36f0443ba80b83fb8e2208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, волгоград, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Красноармейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Волгограде продолжают разбирать завалы на насосной станции

В Волгограде продолжают разбор завалов на насосной станции после взрыва

© РИА Новости / Пресс-служба Следственного комитета РФ | Перейти в медиабанкОбстановка после взрыва на насосной станции в Волгограде
Обстановка после взрыва на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Следственного комитета РФ
Перейти в медиабанк
Обстановка после взрыва на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Разбор завалов продолжается на насосной станции в Волгограде после взрыва, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале.
"На месте происшествия продолжают работу оперативные службы, в том числе в работах по разбору завалов принимают участие сотрудники МУ "Служба спасения Волгограда", - говорится в сообщении мэрии.
По данным МЧС, на месте ЧП работают более 70 человек и 28 единиц техники.
В субботу днем, по данным ГУМЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Обстановка после взрыва на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Волгограде в доме у насосной станции, где был взрыв, повреждены окна
Вчера, 19:41
 
ПроисшествияЖКХВолгоградКрасноармейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала