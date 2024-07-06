https://ria.ru/20240706/volgograd-1957921887.html
В Волгограде продолжают разбирать завалы на насосной станции
В Волгограде продолжают разбирать завалы на насосной станции - РИА Новости, 06.07.2024
В Волгограде продолжают разбирать завалы на насосной станции
Разбор завалов продолжается на насосной станции в Волгограде после взрыва, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:11
2024-07-06T20:11
2024-07-06T20:11
происшествия
жкх
волгоград
красноармейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Разбор завалов продолжается на насосной станции в Волгограде после взрыва, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале. "На месте происшествия продолжают работу оперативные службы, в том числе в работах по разбору завалов принимают участие сотрудники МУ "Служба спасения Волгограда", - говорится в сообщении мэрии. По данным МЧС, на месте ЧП работают более 70 человек и 28 единиц техники. В субботу днем, по данным ГУМЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
https://ria.ru/20240706/okna-1957915511.html
волгоград
красноармейский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, волгоград, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Красноармейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Волгограде продолжают разбирать завалы на насосной станции
В Волгограде продолжают разбор завалов на насосной станции после взрыва