https://ria.ru/20240706/volgograd-1957886483.html
УК проверит дом возле насосной станции в Волгограде, где произошел взрыв
УК проверит дом возле насосной станции в Волгограде, где произошел взрыв - РИА Новости, 06.07.2024
УК проверит дом возле насосной станции в Волгограде, где произошел взрыв
Работники управляющей компании начали поквартирный обход дома возле насосной станции в Волгограде, где произошел взрыв, чтобы установить количество поврежденных РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:55
2024-07-06T16:55
2024-07-06T17:14
волгоград
происшествия
красноармейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Работники управляющей компании начали поквартирный обход дома возле насосной станции в Волгограде, где произошел взрыв, чтобы установить количество поврежденных окон, сообщает мэрия города в своем Telegram-канале."Представители управляющей компании начали поквартирный обход дома, находящегося поблизости с местом происшествия для установления объёма повреждённого остекления. По результатам обследования будет оказана помощь", - говорится в сообщении властей.В субботу, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСК по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
https://ria.ru/20240706/vzryv-1957889239.html
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Волгоград, Происшествия, Красноармейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
УК проверит дом возле насосной станции в Волгограде, где произошел взрыв
УК начала обход дома возле насосной станции в Волгограде, где произошел взрыв