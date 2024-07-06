https://ria.ru/20240706/voda-1957915169.html

Проблем с подачей воды жителям Волгограда нет, заявил мэр Марченко

Проблем с подачей воды жителям Волгограда нет, заявил мэр Марченко - РИА Новости, 06.07.2024

Проблем с подачей воды жителям Волгограда нет, заявил мэр Марченко

Вода подается в полном объеме в Волгограде после взрыва на насосной станции, отключать ее не планируют на время восстановительных работ, заявил мэр города... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:38

2024-07-06T19:38

2024-07-06T19:38

происшествия

жкх

волгоград

красноармейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Вода подается в полном объеме в Волгограде после взрыва на насосной станции, отключать ее не планируют на время восстановительных работ, заявил мэр города Владимир Марченко. "Работа будет состоять из двух этапов: первый этап – сделать все, чтобы по возможности, чтобы не ограничивать подачу коммунального ресурса. Второй этап – это восстановление самого здания, восстановление станции. …На данный момент ресурс подается в полном объеме", - говорит Марченко на видео, опубликованном в Telegram-канале мэрии города. В субботу днем, по данным ГУ МЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСК по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240706/vzryv-1957882623.html

волгоград

красноармейский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, волгоград, красноармейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)