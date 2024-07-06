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Во Владивостоке назвали причину разводов в Амурском заливе - РИА Новости, 06.07.2024
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16:07 06.07.2024 (обновлено: 16:56 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/vladivostok-1957877646.html
Во Владивостоке назвали причину разводов в Амурском заливе
Во Владивостоке назвали причину разводов в Амурском заливе - РИА Новости, 06.07.2024
Во Владивостоке назвали причину разводов в Амурском заливе
Причиной разводов и пятен в акватории Амурского залива во Владивостоке является пыльца природного происхождения, загрязнения нефтепродуктами не обнаружено,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:07
2024-07-06T16:56
происшествия
владивосток
русский (остров)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Причиной разводов и пятен в акватории Амурского залива во Владивостоке является пыльца природного происхождения, загрязнения нефтепродуктами не обнаружено, сообщает администрация города. Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых акватория Амурского залива во Владивостоке была в желто-белых разводах и пятнах. По информации очевидцев, их фиксировали в центре города, на острове Русском. "Загрязнение акватории нефтепродуктами не обнаружено - на обработку сорбентом реакции не было, отсутствовал характерный запах. Инспекцией государственного портового контроля были взяты пробы воды и направлены в Росприроднадзор. Там специалисты обнаружили в воде пыльцу природного происхождения", - сообщает мэрия в Тelegram-канале.В свою очередь, учёные называют причину "предположительной". "Предположение о пыльце растений маловероятно. С другой стороны, если установлено, что это пыльца, то это может быть пыльца кедра, потому что остальные хвойные уже давно отцвели. Сейчас в тайге очень активно кедр "пылит", - сообщила РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории лесных экосистем ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ольга Ухваткина.Она уточнила, что активное цветение случается не каждый год, но его нельзя назвать редким, пыльца хвойных переносится ветром на "гигантские расстояния" - сотни и тысячи километров.
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происшествия, владивосток, русский (остров), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук
Происшествия, Владивосток, Русский (остров), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Российская академия наук
Во Владивостоке назвали причину разводов в Амурском заливе

Мэрия Владивостока назвала причину разводов и пятен в акватории Амурского залива

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКатер береговой охраны в Амурском заливе
Катер береговой охраны в Амурском заливе - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Катер береговой охраны в Амурском заливе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Причиной разводов и пятен в акватории Амурского залива во Владивостоке является пыльца природного происхождения, загрязнения нефтепродуктами не обнаружено, сообщает администрация города.
Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых акватория Амурского залива во Владивостоке была в желто-белых разводах и пятнах. По информации очевидцев, их фиксировали в центре города, на острове Русском.
«
"Загрязнение акватории нефтепродуктами не обнаружено - на обработку сорбентом реакции не было, отсутствовал характерный запах. Инспекцией государственного портового контроля были взяты пробы воды и направлены в Росприроднадзор. Там специалисты обнаружили в воде пыльцу природного происхождения", - сообщает мэрия в Тelegram-канале.
В свою очередь, учёные называют причину "предположительной". "Предположение о пыльце растений маловероятно. С другой стороны, если установлено, что это пыльца, то это может быть пыльца кедра, потому что остальные хвойные уже давно отцвели. Сейчас в тайге очень активно кедр "пылит", - сообщила РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории лесных экосистем ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ольга Ухваткина.
Она уточнила, что активное цветение случается не каждый год, но его нельзя назвать редким, пыльца хвойных переносится ветром на "гигантские расстояния" - сотни и тысячи километров.
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ПроисшествияВладивостокРусский (остров)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Российская академия наук
 
 
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