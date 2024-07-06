https://ria.ru/20240706/vladivostok-1957877646.html

Во Владивостоке назвали причину разводов в Амурском заливе

Во Владивостоке назвали причину разводов в Амурском заливе - РИА Новости, 06.07.2024

Во Владивостоке назвали причину разводов в Амурском заливе

Причиной разводов и пятен в акватории Амурского залива во Владивостоке является пыльца природного происхождения, загрязнения нефтепродуктами не обнаружено,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:07

2024-07-06T16:07

2024-07-06T16:56

происшествия

владивосток

русский (остров)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789250562_0:0:3436:1933_1920x0_80_0_0_f90a7d2046aca5bef5f4e6af3b55ace3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Причиной разводов и пятен в акватории Амурского залива во Владивостоке является пыльца природного происхождения, загрязнения нефтепродуктами не обнаружено, сообщает администрация города. Ранее в соцсетях распространились фото и видео, на которых акватория Амурского залива во Владивостоке была в желто-белых разводах и пятнах. По информации очевидцев, их фиксировали в центре города, на острове Русском. "Загрязнение акватории нефтепродуктами не обнаружено - на обработку сорбентом реакции не было, отсутствовал характерный запах. Инспекцией государственного портового контроля были взяты пробы воды и направлены в Росприроднадзор. Там специалисты обнаружили в воде пыльцу природного происхождения", - сообщает мэрия в Тelegram-канале.В свою очередь, учёные называют причину "предположительной". "Предположение о пыльце растений маловероятно. С другой стороны, если установлено, что это пыльца, то это может быть пыльца кедра, потому что остальные хвойные уже давно отцвели. Сейчас в тайге очень активно кедр "пылит", - сообщила РИА Новости кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории лесных экосистем ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ольга Ухваткина.Она уточнила, что активное цветение случается не каждый год, но его нельзя назвать редким, пыльца хвойных переносится ветром на "гигантские расстояния" - сотни и тысячи километров.

https://ria.ru/20240506/zagryaznenie-1944065364.html

владивосток

русский (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владивосток, русский (остров), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук