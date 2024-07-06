https://ria.ru/20240706/venesuela-1957943541.html

Венесуэла поздравила иранцев с избранием нового президента

Венесуэла поздравила иранцев с избранием нового президента - РИА Новости, 06.07.2024

Венесуэла поздравила иранцев с избранием нового президента

Правительство Венесуэлы опубликовало поздравления народу Ирана в связи с проведением президентских выборов и выразило поддержку избранному президенту Масуду... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:33

2024-07-06T22:33

2024-07-06T22:33

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цены на нефть

венесуэла

иран

масуд пезешкиан

саид джалили

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МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Правительство Венесуэлы опубликовало поздравления народу Ирана в связи с проведением президентских выборов и выразило поддержку избранному президенту Масуду Пезешкиану и правительству исламской республики. "Венесуэла поздравляет народ Исламской Республики Иран, его приверженность демократии была продемонстрирована во втором туре президентских выборов, состоявшихся 5 июля 2024 года, которые принесли победу Его Превосходительству Масуду Пезешкиану как новому президенту Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Венесуэлы. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Избранный президент Масуд Пезешкиан и братский революционный народ Ирана пользуются абсолютной поддержкой президента Николаса Мадуро Мороса и Боливарианской революции в деле дальнейшего углубления братских отношений между обоими народами и во всеобъемлющем стратегическом союзе для взаимовыгодного сотрудничества, а также в достижении усилий по консолидации многополярного мира, в продолжении борьбы с претензиями на гегемонию, которые угрожают многосторонности и миру во всем мире", - сказано в коммюнике МИД Венесуэлы.

https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, венесуэла, иран, масуд пезешкиан, саид джалили