https://ria.ru/20240706/venesuela-1957943541.html
Венесуэла поздравила иранцев с избранием нового президента
Венесуэла поздравила иранцев с избранием нового президента - РИА Новости, 06.07.2024
Венесуэла поздравила иранцев с избранием нового президента
Правительство Венесуэлы опубликовало поздравления народу Ирана в связи с проведением президентских выборов и выразило поддержку избранному президенту Масуду... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:33
2024-07-06T22:33
2024-07-06T22:33
в мире
цены на нефть
венесуэла
иран
масуд пезешкиан
саид джалили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957028913_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_04fca7b74dcecd85479b2d8ebe53e5b8.jpg
МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Правительство Венесуэлы опубликовало поздравления народу Ирана в связи с проведением президентских выборов и выразило поддержку избранному президенту Масуду Пезешкиану и правительству исламской республики. "Венесуэла поздравляет народ Исламской Республики Иран, его приверженность демократии была продемонстрирована во втором туре президентских выборов, состоявшихся 5 июля 2024 года, которые принесли победу Его Превосходительству Масуду Пезешкиану как новому президенту Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Венесуэлы. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Избранный президент Масуд Пезешкиан и братский революционный народ Ирана пользуются абсолютной поддержкой президента Николаса Мадуро Мороса и Боливарианской революции в деле дальнейшего углубления братских отношений между обоими народами и во всеобъемлющем стратегическом союзе для взаимовыгодного сотрудничества, а также в достижении усилий по консолидации многополярного мира, в продолжении борьбы с претензиями на гегемонию, которые угрожают многосторонности и миру во всем мире", - сказано в коммюнике МИД Венесуэлы.
https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
венесуэла
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957028913_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_037e75c60b3bd17b43ce6cb5c3c776b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, венесуэла, иран, масуд пезешкиан, саид джалили
В мире, Цены на нефть, Венесуэла, Иран, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
Венесуэла поздравила иранцев с избранием нового президента
Венесуэла выразила поддержку избранному президенту Ирана Пезешкиану
МЕХИКО, 6 июл – РИА Новости. Правительство Венесуэлы опубликовало поздравления народу Ирана в связи с проведением президентских выборов и выразило поддержку избранному президенту Масуду Пезешкиану и правительству исламской республики.
"Венесуэла поздравляет народ Исламской Республики Иран, его приверженность демократии была продемонстрирована во втором туре президентских выборов, состоявшихся 5 июля 2024 года, которые принесли победу Его Превосходительству Масуду Пезешкиану как новому президенту Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Венесуэлы.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили
, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
"Избранный президент Масуд Пезешкиан и братский революционный народ Ирана пользуются абсолютной поддержкой президента Николаса Мадуро Мороса и Боливарианской революции в деле дальнейшего углубления братских отношений между обоими народами и во всеобъемлющем стратегическом союзе для взаимовыгодного сотрудничества, а также в достижении усилий по консолидации многополярного мира, в продолжении борьбы с претензиями на гегемонию, которые угрожают многосторонности и миру во всем мире", - сказано в коммюнике МИД Венесуэлы.