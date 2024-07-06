https://ria.ru/20240706/vdnh-1957944615.html

Выставку "Россия" в субботу посетили более 200 тысяч человек

Выставку "Россия" в субботу посетили более 200 тысяч человек - РИА Новости, 06.07.2024

Выставку "Россия" в субботу посетили более 200 тысяч человек

Выставку "Россия" на ВДНХ в субботу посетили более 200 тысяч человек, что стало новым рекордом, рассказали в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:41

2024-07-06T22:41

2024-07-06T23:42

выставка-форум "россия"

москва

россия

the hatters

вднх

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выставку "Россия" на ВДНХ в субботу посетили более 200 тысяч человек, что стало новым рекордом, рассказали в пресс-службе мероприятия. "На международной выставке-форуме обновлен рекорд по количеству посетителей. Шестого июля по состоянию на 21:00 количество посетителей за день превысило 200 тысяч человек. Всего выставку "Россия" посетили уже более 18 миллионов человек", — говорится в заявлении.Как отметили в пресс-службе, до этого самую высокую посещаемость зафиксировали в день открытия, 4 ноября 2023 года. Тогда на выставку пришли 192 тысячи человек. В День защиты детей, 1 июня, мероприятие посетили около 191 тысячи человек.В субботу на выставке прошел концерт "Россия нигде не заканчивается", приуроченный к закрытию экспозиции. Организаторы добавили, что в воскресенье на выставке пройдет семейный фестиваль "Спорт для каждого", во время которого гости смогут попробовать себя в разных видах спорта. Кроме того, состоится парад национальных костюмов в рамках фестиваля "Краса России". Будет работать и костровая зона от "Движения первых", где ожидаются выступления группы UMA2RMAN и певца Акмаля. В День семьи, любви и верности, 8 июля, пройдет Всероссийский парад семей и гала-концерт "Нас миллионы", хедлайнером которого станет группа The Hatters. "В 22:00 выставка завершит свою работу", — рассказали организаторы.Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.Всего на выставке представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html

https://ria.ru/20240706/vdnkh-1957936050.html

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москва, россия, the hatters, вднх