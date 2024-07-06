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Выставку "Россия" в субботу посетили более 200 тысяч человек - РИА Новости, 06.07.2024
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Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
22:41 06.07.2024 (обновлено: 23:42 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/vdnh-1957944615.html
Выставку "Россия" в субботу посетили более 200 тысяч человек
Выставку "Россия" в субботу посетили более 200 тысяч человек - РИА Новости, 06.07.2024
Выставку "Россия" в субботу посетили более 200 тысяч человек
Выставку "Россия" на ВДНХ в субботу посетили более 200 тысяч человек, что стало новым рекордом, рассказали в пресс-службе мероприятия. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:41
2024-07-06T23:42
выставка-форум "россия"
москва
россия
the hatters
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выставку "Россия" на ВДНХ в субботу посетили более 200 тысяч человек, что стало новым рекордом, рассказали в пресс-службе мероприятия. &quot;На международной выставке-форуме обновлен рекорд по количеству посетителей. Шестого июля по состоянию на 21:00 количество посетителей за день превысило 200 тысяч человек. Всего выставку &quot;Россия&quot; посетили уже более 18 миллионов человек&quot;, — говорится в заявлении.Как отметили в пресс-службе, до этого самую высокую посещаемость зафиксировали в день открытия, 4 ноября 2023 года. Тогда на выставку пришли 192 тысячи человек. В День защиты детей, 1 июня, мероприятие посетили около 191 тысячи человек.В субботу на выставке прошел концерт "Россия нигде не заканчивается", приуроченный к закрытию экспозиции. Организаторы добавили, что в воскресенье на выставке пройдет семейный фестиваль "Спорт для каждого", во время которого гости смогут попробовать себя в разных видах спорта. Кроме того, состоится парад национальных костюмов в рамках фестиваля "Краса России". Будет работать и костровая зона от "Движения первых", где ожидаются выступления группы UMA2RMAN и певца Акмаля. В День семьи, любви и верности, 8 июля, пройдет Всероссийский парад семей и гала-концерт "Нас миллионы", хедлайнером которого станет группа The Hatters. &quot;В 22:00 выставка завершит свою работу&quot;, — рассказали организаторы.Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.Всего на выставке представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html
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москва, россия, the hatters, вднх
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, The Hatters, ВДНХ
Выставку "Россия" в субботу посетили более 200 тысяч человек

Выставку "Россия" на ВДНХ в субботу посетили более 200 тысяч человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПавильон выставки "Россия" на ВДНХ в Москве
Павильон выставки Россия на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Павильон выставки "Россия" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выставку "Россия" на ВДНХ в субботу посетили более 200 тысяч человек, что стало новым рекордом, рассказали в пресс-службе мероприятия.
«

"На международной выставке-форуме обновлен рекорд по количеству посетителей. Шестого июля по состоянию на 21:00 количество посетителей за день превысило 200 тысяч человек. Всего выставку "Россия" посетили уже более 18 миллионов человек", — говорится в заявлении.

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Как отметили в пресс-службе, до этого самую высокую посещаемость зафиксировали в день открытия, 4 ноября 2023 года. Тогда на выставку пришли 192 тысячи человек. В День защиты детей, 1 июня, мероприятие посетили около 191 тысячи человек.
В субботу на выставке прошел концерт "Россия нигде не заканчивается", приуроченный к закрытию экспозиции.
Организаторы добавили, что в воскресенье на выставке пройдет семейный фестиваль "Спорт для каждого", во время которого гости смогут попробовать себя в разных видах спорта. Кроме того, состоится парад национальных костюмов в рамках фестиваля "Краса России". Будет работать и костровая зона от "Движения первых", где ожидаются выступления группы UMA2RMAN и певца Акмаля.
В День семьи, любви и верности, 8 июля, пройдет Всероссийский парад семей и гала-концерт "Нас миллионы", хедлайнером которого станет группа The Hatters.
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Концерт, посвященный завершению форума-выставки "Россия"
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«

"В 22:00 выставка завершит свою работу", — рассказали организаторы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Для гостей организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.
Всего на выставке представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Самая красивая: на выставке-форуме "Россия" выбрали "Мисс Москва — 2024"
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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1 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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2 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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3 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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4 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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5 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

Лилиана Булатова во время конкурса Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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6 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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7 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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9 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 10

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 10

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
3 из 10

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 10

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
5 из 10

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 10

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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8 из 10

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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9 из 10

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
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10 из 10
 
Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияThe HattersВДНХ
 
 
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