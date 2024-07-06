https://ria.ru/20240706/uran-1957812057.html

Американский инвестор рассказал, как США найдут поставщиков урана

Американский инвестор рассказал, как США найдут поставщиков урана - РИА Новости, 06.07.2024

Американский инвестор рассказал, как США найдут поставщиков урана

США сумеют найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:25

2024-07-06T03:25

2024-07-06T03:25

сша

россия

канада

джим роджерс

джо байден

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июля - РИА Новости. США сумеют найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Америка производит уран. У нее есть друзья, такие как Канада, которые производят уран. В мире много урана. Америка найдет уран", - сообщил он агентству. По мнению американского инвестора, в мире много продавцов урана, которые хотят продать его Соединенным Штатам и другим покупателям. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отмечали в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.

https://ria.ru/20240619/ssha-1953841323.html

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сша, россия, канада, джим роджерс, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире