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Американский инвестор рассказал, как США найдут поставщиков урана
Американский инвестор рассказал, как США найдут поставщиков урана - РИА Новости, 06.07.2024
Американский инвестор рассказал, как США найдут поставщиков урана
США сумеют найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:25
2024-07-06T03:25
2024-07-06T03:25
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ВАШИНГТОН, 6 июля - РИА Новости. США сумеют найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Америка производит уран. У нее есть друзья, такие как Канада, которые производят уран. В мире много урана. Америка найдет уран", - сообщил он агентству. По мнению американского инвестора, в мире много продавцов урана, которые хотят продать его Соединенным Штатам и другим покупателям. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отмечали в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
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сша, россия, канада, джим роджерс, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
США, Россия, Канада, Джим Роджерс, Джо Байден, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Американский инвестор рассказал, как США найдут поставщиков урана
Инвестор Роджерс: США найдут поставщиков урана для замещения поставок из России