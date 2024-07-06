https://ria.ru/20240706/uragan-1957853539.html

Дерево упало на мужчину во время урагана в Домодедово

Дерево упало на мужчину во время урагана в Домодедово - РИА Новости, 06.07.2024

Дерево упало на мужчину во время урагана в Домодедово

Дерево упало в лесу на мужчину во время урагана в Домодедово, пострадавший не выжил, предполагается, что его тело обнаружили в 300 метрах от дороги, в глубине... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:17

2024-07-06T13:17

2024-07-06T13:50

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Дерево упало в лесу на мужчину во время урагана в Домодедово, пострадавший не выжил, предполагается, что его тело обнаружили в 300 метрах от дороги, в глубине леса, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского округа."По адресу: деревня Проводы, улица Дачная, дом 28 (вызов бригады на улице - ред.) в 22.06 5 июля 2024 года, во время непогоды, шквалистого ветра дерево упало на человека, который шел по лесу. Пострадал неизвестный мужчина, на вид 40 лет. Место жительства неизвестно. Документов при себе нет", - отметили в пресс-службе.По их данным, смерть пострадавшего наступила еще до приезда бригады скорой медицинской помощи в результате полученной травмы. Со слов вызвавших бригаду, тело мужчины обнаружили в глубине леса на расстоянии 300 метров от дороги.

https://ria.ru/20240625/rebenok-1955407749.html

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2024

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происшествия