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В Киеве допустили передачу Москве предложений о мире через посредников - РИА Новости, 07.07.2024
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23:08 06.07.2024 (обновлено: 01:11 07.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957946993.html
В Киеве допустили передачу Москве предложений о мире через посредников
В Киеве допустили передачу Москве предложений о мире через посредников - РИА Новости, 07.07.2024
В Киеве допустили передачу Москве предложений о мире через посредников
Украина согласна передавать России свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-06T23:08
2024-07-07T01:11
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
михаил подоляк
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украина согласна передавать России свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона."Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением", — сказал он.При этом Подоляк уточнил, что для Киева не все страны подходят в качестве посредника. По его словам, критериям не соответствуют те, кто "будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи". &quot;Когда говорят: &quot;мы за немедленное прекращение огня&quot; — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем иного рода работа&quot;, — добавил Подоляк.На прошлой неделе Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники — ООН и Турция. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Украины от диалога.Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее позднее Зеленский отверг эту инициативу.
https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, оон, киев
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Владимир Путин, ООН, Киев
В Киеве допустили передачу Москве предложений о мире через посредников

В офисе Зеленского допустили передачу предложений о мире через другие страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украина согласна передавать России свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
«
"Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением", — сказал он.
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При этом Подоляк уточнил, что для Киева не все страны подходят в качестве посредника. По его словам, критериям не соответствуют те, кто "будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи".
«

"Когда говорят: "мы за немедленное прекращение огня" — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем иного рода работа", — добавил Подоляк.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники — ООН и Турция.
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Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Украины от диалога.
Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее позднее Зеленский отверг эту инициативу.
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