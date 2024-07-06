В Киеве допустили передачу Москве предложений о мире через посредников
В офисе Зеленского допустили передачу предложений о мире через другие страны
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украина согласна передавать России свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
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"Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением", — сказал он.
При этом Подоляк уточнил, что для Киева не все страны подходят в качестве посредника. По его словам, критериям не соответствуют те, кто "будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи".
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"Когда говорят: "мы за немедленное прекращение огня" — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем иного рода работа", — добавил Подоляк.
Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Украины от диалога.
Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее позднее Зеленский отверг эту инициативу.
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