https://ria.ru/20240706/ukraina-1957946993.html

В Киеве допустили передачу Москве предложений о мире через посредников

В Киеве допустили передачу Москве предложений о мире через посредников - РИА Новости, 07.07.2024

В Киеве допустили передачу Москве предложений о мире через посредников

Украина согласна передавать России свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-06T23:08

2024-07-06T23:08

2024-07-07T01:11

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украина согласна передавать России свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона."Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением", — сказал он.При этом Подоляк уточнил, что для Киева не все страны подходят в качестве посредника. По его словам, критериям не соответствуют те, кто "будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи". "Когда говорят: "мы за немедленное прекращение огня" — это значит, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем иного рода работа", — добавил Подоляк.На прошлой неделе Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники — ООН и Турция. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу с Киевом, но украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили участвовать в них. Запад же призывает Россию к переговорам, но при этом игнорирует постоянные отказы Украины от диалога.Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.При этом президент подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Но, предупредил он, ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева и тогда условия России уже могут быть другими. Тем не менее позднее Зеленский отверг эту инициативу.

https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957727414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, михаил подоляк, владимир путин, оон, киев