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На Западе предупредили Украину о приближающейся катастрофе - РИА Новости, 06.07.2024
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20:50 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957929893.html
На Западе предупредили Украину о приближающейся катастрофе
На Западе предупредили Украину о приближающейся катастрофе - РИА Новости, 06.07.2024
На Западе предупредили Украину о приближающейся катастрофе
Украина может объявить дефолт в августе, что станет катастрофой для Киева, пишет журналист Бен Марлоу в статье для Telegraph. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:50
2024-07-06T20:50
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украина может объявить дефолт в августе, что станет катастрофой для Киева, пишет журналист Бен Марлоу в статье для Telegraph.По информации издания, украинское руководство сейчас ищет способы договориться с кредиторами, поскольку двухлетний мораторий на выплату процентов по займам, выданным западными финансовыми организациями, истекает уже в начале следующего месяца."Если сделку не удастся заключить до истечения установленного срока, последствия могут быть катастрофическими", — говорится в статье.Как рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров между Украиной и кредиторами, дефолт повлечет за собой серьезные политические издержки. Негативным образом он отразится и с символической точки зрения, уточнил он.В марте газета Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, g7
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, G7
На Западе предупредили Украину о приближающейся катастрофе

Telegraph: дефолт, грозящий Украине в августе, станет для нее катастрофой

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украина может объявить дефолт в августе, что станет катастрофой для Киева, пишет журналист Бен Марлоу в статье для Telegraph.
По информации издания, украинское руководство сейчас ищет способы договориться с кредиторами, поскольку двухлетний мораторий на выплату процентов по займам, выданным западными финансовыми организациями, истекает уже в начале следующего месяца.
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"Если сделку не удастся заключить до истечения установленного срока, последствия могут быть катастрофическими", — говорится в статье.
Как рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров между Украиной и кредиторами, дефолт повлечет за собой серьезные политические издержки. Негативным образом он отразится и с символической точки зрения, уточнил он.
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В марте газета Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.
По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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