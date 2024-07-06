https://ria.ru/20240706/ukraina-1957929893.html

На Западе предупредили Украину о приближающейся катастрофе

На Западе предупредили Украину о приближающейся катастрофе - РИА Новости, 06.07.2024

На Западе предупредили Украину о приближающейся катастрофе

Украина может объявить дефолт в августе, что станет катастрофой для Киева, пишет журналист Бен Марлоу в статье для Telegraph. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:50

2024-07-06T20:50

2024-07-06T20:50

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владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украина может объявить дефолт в августе, что станет катастрофой для Киева, пишет журналист Бен Марлоу в статье для Telegraph.По информации издания, украинское руководство сейчас ищет способы договориться с кредиторами, поскольку двухлетний мораторий на выплату процентов по займам, выданным западными финансовыми организациями, истекает уже в начале следующего месяца."Если сделку не удастся заключить до истечения установленного срока, последствия могут быть катастрофическими", — говорится в статье.Как рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров между Украиной и кредиторами, дефолт повлечет за собой серьезные политические издержки. Негативным образом он отразится и с символической точки зрения, уточнил он.В марте газета Financial Times писала со ссылкой на председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксолану Пидласу, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за продолжающейся мобилизации, так как на зарплату, обучение и оборудование призывников потребуются существенные средства.По словам украинского депутата Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США киевскому режиму придется обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html

https://ria.ru/20240706/putin-1957874806.html

https://ria.ru/20240706/diversiya-1957914760.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, g7