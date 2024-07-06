https://ria.ru/20240706/ukraina-1957886607.html

"Мы сделали все, что могли". В США раскрыли, кто может заменить Зеленского

"Мы сделали все, что могли". В США раскрыли, кто может заменить Зеленского - РИА Новости, 06.07.2024

"Мы сделали все, что могли". В США раскрыли, кто может заменить Зеленского

Главком ВСУ Александр Сырский может заменить Владимира Зеленского и выступить с идеей о переговорах с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:57

2024-07-06T16:57

2024-07-06T20:02

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский может заменить Владимира Зеленского и выступить с идеей о переговорах с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем. Мы готовы к переговорам", — утверждает эксперт.По мнению Макгрегора, главнокомандующий ВСУ обладает для этого достаточным политическим весом и авторитетом.Россия много раз предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент страны Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240706/putin-1957874806.html

https://ria.ru/20240706/orban-1957860048.html

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