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"Мы сделали все, что могли". В США раскрыли, кто может заменить Зеленского - РИА Новости, 06.07.2024
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16:57 06.07.2024 (обновлено: 20:02 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957886607.html
"Мы сделали все, что могли". В США раскрыли, кто может заменить Зеленского
"Мы сделали все, что могли". В США раскрыли, кто может заменить Зеленского - РИА Новости, 06.07.2024
"Мы сделали все, что могли". В США раскрыли, кто может заменить Зеленского
Главком ВСУ Александр Сырский может заменить Владимира Зеленского и выступить с идеей о переговорах с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:57
2024-07-06T20:02
в мире
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россия
украина
александр сырский
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский может заменить Владимира Зеленского и выступить с идеей о переговорах с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем. Мы готовы к переговорам", — утверждает эксперт.По мнению Макгрегора, главнокомандующий ВСУ обладает для этого достаточным политическим весом и авторитетом.Россия много раз предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент страны Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240706/putin-1957874806.html
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в мире, киев, россия, украина, александр сырский, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
В мире, Киев, Россия, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Мы сделали все, что могли". В США раскрыли, кто может заменить Зеленского

Эксперт Макгрегор: Сырский может пойти на переговоры о мире с Россией

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский может заменить Владимира Зеленского и выступить с идеей о переговорах с Россией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем. Мы готовы к переговорам", — утверждает эксперт.
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По мнению Макгрегора, главнокомандующий ВСУ обладает для этого достаточным политическим весом и авторитетом.
Россия много раз предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент страны Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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В миреКиевРоссияУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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