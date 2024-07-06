https://ria.ru/20240706/ukraina-1957869176.html
В Киевской области откроют еще 397 "пунктов несокрушимости"
В Киевской области откроют еще 397 "пунктов несокрушимости" - РИА Новости, 06.07.2024
В Киевской области откроют еще 397 "пунктов несокрушимости"
Власти Киевской области решили привести в рабочий режим все "пункты несокрушимости" области из-за сложной ситуации со светом в регионе, для чего дополнительно... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:01
2024-07-06T15:01
2024-07-06T15:01
в мире
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киевская область
руслан кравченко
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Власти Киевской области решили привести в рабочий режим все "пункты несокрушимости" области из-за сложной ситуации со светом в регионе, для чего дополнительно откроют еще 397 пунктов, сообщил в субботу начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Его слова приводит украинское агентство УНН.Как сообщил Кравченко, он дал распоряжение главам районов и общин области привести в рабочий режим все "пункты несокрушимости". По его данным, в области уже функционируют 225 пунктов, к открытию готовы еще 397. "Ситуация с энергообеспечением сложная. И должны сделать все, чтобы люди имели возможность подзарядить свои мобильные телефоны, гаджеты, вызвать экстренные службы в случае необходимости", - приводит его слова украинское агентство УНН. Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943585426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область, руслан кравченко, герман галущенко, укрэнерго
В мире, Украина, Киевская область, Руслан Кравченко, Герман Галущенко, Укрэнерго
В Киевской области откроют еще 397 "пунктов несокрушимости"
В Киевской области откроют 397 "пунктов несокрушимости" из-за ситуации со светом
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Власти Киевской области решили привести в рабочий режим все "пункты несокрушимости" области из-за сложной ситуации со светом в регионе, для чего дополнительно откроют еще 397 пунктов, сообщил в субботу начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Его слова приводит украинское агентство УНН
.
Как сообщил Кравченко, он дал распоряжение главам районов и общин области привести в рабочий режим все "пункты несокрушимости". По его данным, в области уже функционируют 225 пунктов, к открытию готовы еще 397.
"Ситуация с энергообеспечением сложная. И должны сделать все, чтобы люди имели возможность подзарядить свои мобильные телефоны, гаджеты, вызвать экстренные службы в случае необходимости", - приводит его слова украинское агентство УНН.
Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет.
Глава правления компании "Укрэнерго
" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине
чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко
12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.