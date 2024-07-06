https://ria.ru/20240706/ukraina-1957844363.html

В Крыму назвали "мирный план для Украины" обманкой

В Крыму назвали "мирный план для Украины" обманкой - РИА Новости, 06.07.2024

В Крыму назвали "мирный план для Украины" обманкой

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал обманкой разрабатываемый в Киеве и... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:58

2024-07-06T11:58

2024-07-06T11:58

украина

россия

георгий мурадов

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал обманкой разрабатываемый в Киеве и в натовских штабах некий "мирный план для Украины". "Разрабатываемый в Киеве и в натовских штабах некий так называемый мирный план для Украины имеет лишь одну цель - обмануть Россию", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, мирный план Запада должен предотвратить угрозу полного разгрома "купленного киевского режима" и сохранить для Украины основные территории и выход к морю с главными портами. Мурадов подчеркнул, что страны НАТО хотят получить паузу в военном конфликте на Украине, чтобы успеть полностью перейти на военные рельсы, "пока будет долго и противоречиво, с вспышками "несанкционированных" диверсий и боестолкновений, идти очередной процесс "окончательного урегулирования" на Украине, по типу минского. "Году к 2030 Запад будет готов с гневом отвергнуть "несправедливый" договор, навязываемый Россией Украине, и во всеоружии вступить в новое противостояние, идя уже опробованным путем неядерной эскалации с Россией и продолжая стратегию её "ослабления и истощения". Это лишь некоторые, уже очевидные элементы выстраиваемой Западом схемы сохранения собственного мирового господства и продолжения колониального освоения постсоветского пространства. При этом противник пока не осознал, что Россия сможет подготовить весь инструментарий, который не позволит этому замыслу реализоваться", - сказал Мурадов.

https://ria.ru/20240607/pushilin-1951562868.html

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

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украина, россия, георгий мурадов, нато