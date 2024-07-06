https://ria.ru/20240706/ukraina-1957821387.html
В Сумской области сообщили о повреждении энергетического объекта
В Сумской области сообщили о повреждении энергетического объекта - РИА Новости, 06.07.2024
В Сумской области сообщили о повреждении энергетического объекта
Сумская областная военная администрация утверждает, что энергетический объект поврежден в ночь на субботу в Сумской области Украины, часть населенных пунктов... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T07:29
2024-07-06T07:29
2024-07-06T07:29
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сумская областная военная администрация утверждает, что энергетический объект поврежден в ночь на субботу в Сумской области Украины, часть населенных пунктов осталась без света. Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в городе Сумы, город частично обесточен. Согласно сообщению администрации в Telegram-канале, ночью область подверглась ударам. "Удар (пришелся - ред.) по энергетической инфраструктуре Сумской области. Обесточены населенные пункты области в нескольких районах", - сообщает администрация, не уточняя, какой именно объект был поражен. Утверждается, что аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области сообщили о повреждении энергетического объекта
Власти: в Сумской области повредили энергетический объект