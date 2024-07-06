Белый дом дал указания СМИ, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью
Белый дом дал указания радиоведущим, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Ведущие радиостанции WURD в городе Филадельфия заранее получили от команды президента США Джо Байдена список вопросов, которые можно было задавать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью, призналась одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс.
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"Мне были отправлены вопросы на одобрение… я получила несколько вопросов - восемь, и четыре выбранных были мною одобрены", - сообщила она в эфире телеканала CNN, комментируя интервью с президентом.
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На просьбу подтвердить, поступил ли перечень вопросов от представителей Белого дома, Лоуфул-Сандерс ответила утвердительно.
Несмотря на заранее подготовленный список вопросов, интервью Байдена на радио WURD в минувшую среду не обошлось без эксцессов. Президент США, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной.
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"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден во время интервью.
Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис.
Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий, утверждающих, что Байден описал себя как чернокожую женщину.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.