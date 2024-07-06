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Белый дом дал указания СМИ, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью - РИА Новости, 06.07.2024
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21:38 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ukazaniya-1957937501.html
Белый дом дал указания СМИ, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью
Белый дом дал указания СМИ, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью - РИА Новости, 06.07.2024
Белый дом дал указания СМИ, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью
Ведущие радиостанции WURD в городе Филадельфия заранее получили от команды президента США Джо Байдена список вопросов, которые можно было задавать американскому РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:38
2024-07-06T21:38
в мире
сша
филадельфия
джо байден
барак обама
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Ведущие радиостанции WURD в городе Филадельфия заранее получили от команды президента США Джо Байдена список вопросов, которые можно было задавать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью, призналась одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс. "Мне были отправлены вопросы на одобрение… я получила несколько вопросов - восемь, и четыре выбранных были мною одобрены", - сообщила она в эфире телеканала CNN, комментируя интервью с президентом. На просьбу подтвердить, поступил ли перечень вопросов от представителей Белого дома, Лоуфул-Сандерс ответила утвердительно. Несмотря на заранее подготовленный список вопросов, интервью Байдена на радио WURD в минувшую среду не обошлось без эксцессов. Президент США, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. "Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден во время интервью. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий, утверждающих, что Байден описал себя как чернокожую женщину. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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сша
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в мире, сша, филадельфия, джо байден, барак обама, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Филадельфия, Джо Байден, Барак Обама, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Белый дом дал указания СМИ, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью

Белый дом дал указания радиоведущим, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Ведущие радиостанции WURD в городе Филадельфия заранее получили от команды президента США Джо Байдена список вопросов, которые можно было задавать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью, призналась одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс.
«
"Мне были отправлены вопросы на одобрение… я получила несколько вопросов - восемь, и четыре выбранных были мною одобрены", - сообщила она в эфире телеканала CNN, комментируя интервью с президентом.
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Байден допустил абсурдную оговорку
5 июля, 04:25
На просьбу подтвердить, поступил ли перечень вопросов от представителей Белого дома, Лоуфул-Сандерс ответила утвердительно.
Несмотря на заранее подготовленный список вопросов, интервью Байдена на радио WURD в минувшую среду не обошлось без эксцессов. Президент США, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной.
«
"Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден во время интервью.
Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис.
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Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий, утверждающих, что Байден описал себя как чернокожую женщину.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
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В миреСШАФиладельфияДжо БайденБарак ОбамаКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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