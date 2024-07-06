https://ria.ru/20240706/ukazaniya-1957937501.html

Белый дом дал указания СМИ, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью

Белый дом дал указания СМИ, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью - РИА Новости, 06.07.2024

Белый дом дал указания СМИ, о чем спрашивать Байдена в ходе интервью

Ведущие радиостанции WURD в городе Филадельфия заранее получили от команды президента США Джо Байдена список вопросов, которые можно было задавать американскому РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:38

2024-07-06T21:38

2024-07-06T21:38

в мире

сша

филадельфия

джо байден

барак обама

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Ведущие радиостанции WURD в городе Филадельфия заранее получили от команды президента США Джо Байдена список вопросов, которые можно было задавать американскому лидеру в ходе прошедшего в среду интервью, призналась одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс. "Мне были отправлены вопросы на одобрение… я получила несколько вопросов - восемь, и четыре выбранных были мною одобрены", - сообщила она в эфире телеканала CNN, комментируя интервью с президентом. На просьбу подтвердить, поступил ли перечень вопросов от представителей Белого дома, Лоуфул-Сандерс ответила утвердительно. Несмотря на заранее подготовленный список вопросов, интервью Байдена на радио WURD в минувшую среду не обошлось без эксцессов. Президент США, вспоминая о своих политических достижениях, дал повод подумать, что считает себя чернокожей женщиной. "Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первая чернокожая женщина… служить вместе с чернокожим президентом", - сказал Байден во время интервью. Байден имел в виду, что занимал должность вице-президента во время правления афроамериканца Барака Обамы, а когда сам стал президентом, назначил на этот пост темнокожую Камалу Харрис. Неспособность четко сформулировать мысль вызвала насмешки в социальных сетях и ряде изданий, утверждающих, что Байден описал себя как чернокожую женщину. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.

https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240706/bayden-1957814238.html

сша

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в мире, сша, филадельфия, джо байден, барак обама, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена