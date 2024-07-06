https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

"Сокрушительные удары": в ВСУ раскрыли, что произошло в Часовом Яре

"Сокрушительные удары": в ВСУ раскрыли, что произошло в Часовом Яре - РИА Новости, 06.07.2024

"Сокрушительные удары": в ВСУ раскрыли, что произошло в Часовом Яре

Российские авиаудары с применением планирующих бомб сделали позиции ВСУ в районе Новый в городе Часов Яр совершенно непригодными для обороны, пишет газета... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T01:50

2024-07-06T01:50

2024-07-06T01:50

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские авиаудары с применением планирующих бомб сделали позиции ВСУ в районе Новый в городе Часов Яр совершенно непригодными для обороны, пишет газета Politico со ссылкой на пресс-службу 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии."Украинской армии пришлось отступить на другой берег канала на окраине ключевого города Часов Яр. <...> Украинские позиции стали совершенно непригодны для обороны из-за сокрушительных ударов российских планирующих бомб, рассказали Politico в пресс-службе 24-й механизированной бригады имени короля Даниила", — говорится в статье.В издании отметили, что взятие Часова Яра откроет российской армии путь в глубину последней линии обороны ВСУ в ДНР.По словам журналистов, отступления в Донбассе стали тревожным знаком для Киева и его союзников. Украине придется срочно потребовать от Запада новых военных поставок, чтобы иметь шансы против неуклонного наступления Россия, уточнили в материале."Даже анонсированные недавно договоры о взаимной безопасности (между Киевом и союзниками. — Прим. ред.) и пакеты военной помощи не помогли украинской армии остановить наступление России. <...> Вероятно, Киеву придется активнее просить союзников об ускорении военных поставок на саммите НАТО в Вашингтоне", — заключили в Politico.В пятницу Минобороны России подвело итоги недели в зоне спецоперации. В ведомстве отчитались об освобождении силами группировки "Юг" села Спорное и района Новый города Часов Яр в ДНР. Подразделения группы нанесли поражение двум механизированным и двум воздушно-штурмовым бригадам ВСУ, а также отразили 18 контратак. Потери украинской армии составили до 3845 солдат, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 65 автомобилей и 53 артиллерийских орудия, добавили в Минобороны.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957574742.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957560000.html

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в мире, россия, украина, часов яр, вооруженные силы украины, нато, днр