https://ria.ru/20240706/ubiystvo-1957915358.html

В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного

В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного - РИА Новости, 06.07.2024

В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного

Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:39

2024-07-06T19:39

2024-07-06T20:22

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования", — сказал он.Мирошник добавил, что Москва будет требовать проверки этих сведений и от международных организаций, имеющих представителей на Украине. В случае подтверждения произошедшее можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов гуманитарного права, что относится к военным преступлениям. Дипломат также указал, что все собранные и проверенные данные "будут предъявлены на международных площадках и будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева". Он отметил, что случай, описанный в газете, — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств украинских нацистов над пленными. Посол добавил, что есть и те преступники, которых уже идентифицировали эксперты ООН."За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность", — заключил Мирошник.Ранее в субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного добровольческого отряда на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022-го появилось видео, где украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током.

https://ria.ru/20240705/vsu-1957736283.html

https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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