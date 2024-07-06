В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного
Мирошник: сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться
© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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"Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования", — сказал он.
Дипломат также указал, что все собранные и проверенные данные "будут предъявлены на международных площадках и будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева". Он отметил, что случай, описанный в газете, — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств украинских нацистов над пленными. Посол добавил, что есть и те преступники, которых уже идентифицировали эксперты ООН.
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"За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность", — заключил Мирошник.
Ранее в субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного добровольческого отряда на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022-го появилось видео, где украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током.
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