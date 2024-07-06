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В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:39 06.07.2024 (обновлено: 20:22 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ubiystvo-1957915358.html
В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного
В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного - РИА Новости, 06.07.2024
В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного
Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:39
2024-07-06T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
москва
родион мирошник
оон
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.&quot;Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования&quot;, — сказал он.Мирошник добавил, что Москва будет требовать проверки этих сведений и от международных организаций, имеющих представителей на Украине. В случае подтверждения произошедшее можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов гуманитарного права, что относится к военным преступлениям. Дипломат также указал, что все собранные и проверенные данные "будут предъявлены на международных площадках и будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева". Он отметил, что случай, описанный в газете, — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств украинских нацистов над пленными. Посол добавил, что есть и те преступники, которых уже идентифицировали эксперты ООН.&quot;За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность&quot;, — заключил Мирошник.Ранее в субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного добровольческого отряда на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022-го появилось видео, где украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током.
https://ria.ru/20240705/vsu-1957736283.html
https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, москва, родион мирошник, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Москва, Родион Мирошник, ООН
В МИД прокомментировали публикацию в NYT об убийстве российского пленного

Мирошник: сообщение об убийстве ВСУ российского пленного будет расследоваться

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Информацию американской газеты The New York Times об убийстве украинскими военными российского пленного, просившего о медицинской помощи, обязательно проверят, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«

"Все приведенные изданием данные будут проверены и проанализированы, а правоохранительные органы проведут соответствующие расследования", — сказал он.

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Мирошник добавил, что Москва будет требовать проверки этих сведений и от международных организаций, имеющих представителей на Украине. В случае подтверждения произошедшее можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов гуманитарного права, что относится к военным преступлениям.
Дипломат также указал, что все собранные и проверенные данные "будут предъявлены на международных площадках и будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева". Он отметил, что случай, описанный в газете, — далеко не первый факт бесчеловечных издевательств украинских нацистов над пленными. Посол добавил, что есть и те преступники, которых уже идентифицировали эксперты ООН.
«

"За каждый подтвержденный факт издевательств киевский режим понесет ответственность", — заключил Мирошник.

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Ранее в субботу американская газета The New York Times сообщила со ссылкой на медика так называемого международного добровольческого отряда на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи.
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022-го появилось видео, где украинские военные расстреливают российских бойцов, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМоскваРодион МирошникООН
 
 
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