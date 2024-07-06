https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957840658.html

Турция рассчитывает на поддержку членов ОТГ по делу против Израиля

Турция рассчитывает на поддержку членов ОТГ по делу против Израиля - РИА Новости, 06.07.2024

Турция рассчитывает на поддержку членов ОТГ по делу против Израиля

Турция рассчитывает на поддержку членами Организации тюркских государств (ОТГ) процесса по уголовному делу ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:21

2024-07-06T11:21

2024-07-06T11:21

в мире

израиль

юар

рафах (провинция)

хакан фидан

оон

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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. Турция рассчитывает на поддержку членами Организации тюркских государств (ОТГ) процесса по уголовному делу ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. "Первого мая мы объявили о том, что поддержим иск ЮАР против Израиля в суде. Мы хотели бы видеть поддержку всех членов Организации тюркских государств по этому делу", - сказал Фидан, выступая в субботу на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в Шуше. Международный суд ООН в Гааге провел 16-17 мая слушания по запросу ЮАР об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. Суд 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе и принять меры, чтобы обеспечить доступ в Газу миссиям по расследованию обвинений в геноциде. ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240602/isk-1949946432.html

https://ria.ru/20240126/zakharova-1923769650.html

израиль

юар

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, юар, рафах (провинция), хакан фидан, оон