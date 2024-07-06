https://ria.ru/20240706/trevoga-1957821287.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.07.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в субботу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T07:26

2024-07-06T07:26

2024-07-06T07:38

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная тревога в субботу объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, сигнал в Харьковской области звучит более 9 часов. В 07.21 мск тревога прозвучала в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Ровненской областях. Спустя минуту тревога распространилась на все регионы страны.Ранее в ночь на субботу тревога звучала в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, в мире, россия, вооруженные силы украины, харьковская область