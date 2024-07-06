https://ria.ru/20240706/trevoga-1957799833.html

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

На востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.07.2024

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T00:01

2024-07-06T00:01

2024-07-06T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

кировоградская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Сумской области воздушная тревога прозвучала в 22.41 мск , а в 23.05 распространилась на Харьковскую и Полтавскую области. По данным ресурса, воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала в 23.27, а после этого распространилась по другим областям. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957795154.html

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

россия

кировоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, кировоградская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины