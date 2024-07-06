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В Токио 119 человек госпитализировали из-за жары
В Токио 119 человек госпитализировали из-за жары - РИА Новости, 06.07.2024
В Токио 119 человек госпитализировали из-за жары
Из-за установившейся в японской столице жаркой погоды в субботу были госпитализированы 119 человек с тепловым ударом, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:44
2024-07-06T16:44
2024-07-06T16:44
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ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Из-за установившейся в японской столице жаркой погоды в субботу были госпитализированы 119 человек с тепловым ударом, сообщил телеканал NHK. В субботу в Токио температура поднималась до 35,5 градуса. Сообщается также, что в двух префектурах на острове Сикоку от жары погибли два человека. Как ожидается, в воскресенье жара усилится и в некоторых районах достигнет 39 градусов. Синоптики призывают население не выходить на улицу без необходимости, не пытаться перетерпеть жару, а включать кондиционеры и вентиляторы.
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в мире, токио
В Токио 119 человек госпитализировали из-за жары
В Токио 119 человек госпитализировали с тепловым ударом из-за жары
ТОКИО, 6 июл – РИА Новости.
Из-за установившейся в японской столице жаркой погоды в субботу были госпитализированы 119 человек с тепловым ударом, сообщил телеканал NHK
.
В субботу в Токио температура поднималась до 35,5 градуса.
Сообщается также, что в двух префектурах на острове Сикоку от жары погибли два человека.
Как ожидается, в воскресенье жара усилится и в некоторых районах достигнет 39 градусов. Синоптики призывают население не выходить на улицу без необходимости, не пытаться перетерпеть жару, а включать кондиционеры и вентиляторы.