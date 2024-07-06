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В Токио 119 человек госпитализировали из-за жары

В Токио 119 человек госпитализировали из-за жары - РИА Новости, 06.07.2024

В Токио 119 человек госпитализировали из-за жары

Из-за установившейся в японской столице жаркой погоды в субботу были госпитализированы 119 человек с тепловым ударом, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:44

2024-07-06T16:44

2024-07-06T16:44

в мире

токио

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ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Из-за установившейся в японской столице жаркой погоды в субботу были госпитализированы 119 человек с тепловым ударом, сообщил телеканал NHK. В субботу в Токио температура поднималась до 35,5 градуса. Сообщается также, что в двух префектурах на острове Сикоку от жары погибли два человека. Как ожидается, в воскресенье жара усилится и в некоторых районах достигнет 39 градусов. Синоптики призывают население не выходить на улицу без необходимости, не пытаться перетерпеть жару, а включать кондиционеры и вентиляторы.

https://ria.ru/20240623/ssha-1954806377.html

токио

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в мире, токио