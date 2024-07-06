https://ria.ru/20240706/tankisty-1957815741.html
Танкисты группировки "Север" уничтожили технику и опорный пункт ВСУ
Танкисты группировки "Север" уничтожили технику и опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024
Танкисты группировки "Север" уничтожили технику и опорный пункт ВСУ
Танкисты группировки войск "Север" уничтожили военную технику и опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T05:06
2024-07-06T05:06
2024-07-06T05:06
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июл - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Север" уничтожили военную технику и опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Север" в ходе боевой работы уничтожили военную технику, опорные пункты и склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что в ходе воздушной разведки расчет БПЛА обнаружил несколько незамаскированных военных автомобилей, после переданных координат танковый экипаж уничтожил цель. "Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту", - отметили в ведомстве. В ведомстве добавили, что танкисты бьют по укреплениям противника, скрытых в лесопосадках. ВСУ регулярно пытаются усилить свои подразделения, высылая подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.
https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html
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россия, вооруженные силы украины, т-72б3м, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Танкисты группировки "Север" уничтожили технику и опорный пункт ВСУ
МО: танки Т-72Б3М группировки "Север" уничтожили технику и опорный пункт ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июл - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Север" уничтожили военную технику и опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Север" в ходе боевой работы уничтожили военную технику, опорные пункты и склады боеприпасов ВСУ в зоне проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что в ходе воздушной разведки расчет БПЛА обнаружил несколько незамаскированных военных автомобилей, после переданных координат танковый экипаж уничтожил цель.
"Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту", - отметили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что танкисты бьют по укреплениям противника, скрытых в лесопосадках. ВСУ регулярно пытаются усилить свои подразделения, высылая подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.