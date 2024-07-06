https://ria.ru/20240706/svo-1957831137.html

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области, сообщил источник

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области, сообщил источник - РИА Новости, 06.07.2024

ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области, сообщил источник

Украинские войска за сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:44

2024-07-06T09:44

2024-07-06T09:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов украинские войска провели ночью. Под огонь попали восемь населенных пунктов", - сообщил источник. Уточняется, что обстрелам украинской артиллерии подверглись Райское, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Первомаевка, Горностаевка, Каиры и Голая Пристань. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины