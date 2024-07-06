ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области, сообщил источник
Источник: ВСУ за сутки обстреляли восемь населенных пунктов левобережья Днепра
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Алешках Херсонской области. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 40 ударов из ствольной артиллерии по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
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"Преступный киевский режим ведет террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов украинские войска провели ночью. Под огонь попали восемь населенных пунктов", - сообщил источник.
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Уточняется, что обстрелам украинской артиллерии подверглись Райское, Новая Каховка, Алешки, Солонцы, Первомаевка, Горностаевка, Каиры и Голая Пристань.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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