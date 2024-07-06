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Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 06.07.2024 (обновлено: 09:48 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/svo-1957828901.html
Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300
Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 06.07.2024
Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300
Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими войсками позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Полтавской области. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:15
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специальная военная операция на украине
россия
полтавская область
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими войсками позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Полтавской области. &quot;Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса &quot;Искандер-М&quot; нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области&quot;, — уточнили в ведомстве.При ударе уничтожены две пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.
https://ria.ru/20240702/iskander-1956805539.html
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Уничтожение позиций украинского ЗРК С-300 в Полтавской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300 в Полтавской области: ударом комплекса "Искандер-М" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.
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россия, полтавская область, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Россия, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300

Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими войсками позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Полтавской области.
«

"Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области", — уточнили в ведомстве.

При ударе уничтожены две пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.
Удары Искандерами по стоянке самолетов ВСУ в Полтавской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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2 июля, 10:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолтавская областьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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