https://ria.ru/20240706/svo-1957828901.html

Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300

Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300 - РИА Новости, 06.07.2024

Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300

Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими войсками позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Полтавской области. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:15

2024-07-06T09:15

2024-07-06T09:48

специальная военная операция на украине

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полтавская область

вооруженные силы украины

зрк с-300

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими войсками позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Полтавской области. "Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе населенного пункта Коптево в Полтавской области", — уточнили в ведомстве.При ударе уничтожены две пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.

https://ria.ru/20240702/iskander-1956805539.html

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Уничтожение позиций украинского ЗРК С-300 в Полтавской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300 в Полтавской области: ударом комплекса "Искандер-М" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ. 2024-07-06T09:15 true PT0M29S

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россия, полтавская область, вооруженные силы украины, зрк с-300