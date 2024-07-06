https://ria.ru/20240706/sumy-1957803176.html

В Сумах частично пропал свет после нескольких серий взрывов, пишут СМИ

В Сумах частично пропал свет после нескольких серий взрывов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024

В Сумах частично пропал свет после нескольких серий взрывов, пишут СМИ

Очередная серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, город частично обесточен, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T00:58

2024-07-06T00:58

2024-07-06T01:05

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Очередная серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, город частично обесточен, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Сумах частично нет электроснабжения... В Сумах прозвучал третий взрыв... В Сумах прозвучала еще одна серия взрывов", — говорится в публикации.Кроме того, телеканал сообщает, что в Сумах обесточены все объекты водоканала, в город временно прекращена подача воды. Ранее СМИ уже сообщали о нескольких взрывах в городе. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 22:41 пятницы. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумы

сумская область

украина

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в мире, россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина