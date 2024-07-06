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В Сумах частично пропал свет после нескольких серий взрывов, пишут СМИ
В Сумах частично пропал свет после нескольких серий взрывов, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2024
В Сумах частично пропал свет после нескольких серий взрывов, пишут СМИ
Очередная серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, город частично обесточен, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T00:58
2024-07-06T00:58
2024-07-06T01:05
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Очередная серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, город частично обесточен, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Сумах частично нет электроснабжения... В Сумах прозвучал третий взрыв... В Сумах прозвучала еще одна серия взрывов", — говорится в публикации.Кроме того, телеканал сообщает, что в Сумах обесточены все объекты водоканала, в город временно прекращена подача воды. Ранее СМИ уже сообщали о нескольких взрывах в городе. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 22:41 пятницы. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Сумах частично пропал свет после нескольких серий взрывов, пишут СМИ
"Общественное": в Сумах прогремела серия взрывов, город частично обесточен