https://ria.ru/20240706/sumy-1957800526.html
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.07.2024
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T00:18
2024-07-06T00:18
2024-07-06T00:36
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области объявлена с 22.41 пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957763726.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, сумы, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумы, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Сумах прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога