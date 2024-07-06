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Группа спонсоров демократов предложили пожертвование за уход Байдена - РИА Новости, 06.07.2024
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02:57 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ssha-1957810182.html
Группа спонсоров демократов предложили пожертвование за уход Байдена
Группа спонсоров демократов предложили пожертвование за уход Байдена - РИА Новости, 06.07.2024
Группа спонсоров демократов предложили пожертвование за уход Байдена
Небольшая группа спонсоров демократов обещает пожертвовать 2 миллиона долларов на организацию дебатов для возможных кандидатов от Демократической партии на... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T02:57
2024-07-06T02:57
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
камала харрис
paypal
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Небольшая группа спонсоров демократов обещает пожертвовать 2 миллиона долларов на организацию дебатов для возможных кандидатов от Демократической партии на выборах, если президент США Джо Байден выйдет из предвыборной гонки, сообщает газета Washington Post. "Бывший генеральный директор Intuit и PayPal Билл Харрис сказал, что он возглавляет небольшую группу спонсоров демократов, которые пообещали два миллиона долларов, чтобы помочь профинансировать президентские дебаты среди потенциальных кандидатов, если президент Байден решит выйти из гонки", - пишет издание. Отмечается, что группа спонсоров поддерживает "открытое состязание" за возможность баллотироваться от Демократической партии и не выступает за конкретного кандидата, хотя лидер группы описывает вице-президента США Камалу Харрис как очень сильного кандидата. По словам Билла Харриса, он еще в 2023 году не был уверен насчет кандидатуры Байдена, и в этом году не стал финансировать его предвыборную кампанию. "Неуверенное" выступление Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом и вовсе вынудило Харриса начать действовать. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, камала харрис, paypal, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, PayPal, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Группа спонсоров демократов предложили пожертвование за уход Байдена

WP: спонсоры пообещали пожертвовать на дебаты, если Байден выйдет из гонки

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Небольшая группа спонсоров демократов обещает пожертвовать 2 миллиона долларов на организацию дебатов для возможных кандидатов от Демократической партии на выборах, если президент США Джо Байден выйдет из предвыборной гонки, сообщает газета Washington Post.
"Бывший генеральный директор Intuit и PayPal Билл Харрис сказал, что он возглавляет небольшую группу спонсоров демократов, которые пообещали два миллиона долларов, чтобы помочь профинансировать президентские дебаты среди потенциальных кандидатов, если президент Байден решит выйти из гонки", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 08:00
Отмечается, что группа спонсоров поддерживает "открытое состязание" за возможность баллотироваться от Демократической партии и не выступает за конкретного кандидата, хотя лидер группы описывает вице-президента США Камалу Харрис как очень сильного кандидата. По словам Билла Харриса, он еще в 2023 году не был уверен насчет кандидатуры Байдена, и в этом году не стал финансировать его предвыборную кампанию. "Неуверенное" выступление Байдена на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом и вовсе вынудило Харриса начать действовать.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисPayPalПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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