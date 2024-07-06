Рейтинг@Mail.ru
Байден назвал демократа, который хочет его выхода из президентской гонки - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/ssha-1957807474.html
Байден назвал демократа, который хочет его выхода из президентской гонки
Байден назвал демократа, который хочет его выхода из президентской гонки - РИА Новости, 06.07.2024
Байден назвал демократа, который хочет его выхода из президентской гонки
Президент США Джо Байден считает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается выхода главы Белого дома из... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T02:04
2024-07-06T02:04
в мире
сша
висконсин
массачусетс
джо байден
дональд трамп
марк уорнер
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119933_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_0e34dd58c95692df94ddf81acb84da30.jpg
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается выхода главы Белого дома из предвыборной гонки, следует из заявления американского лидера журналистам. "Он является единственным", - сообщил он журналистам пула Белого дома перед посадкой в самолет в штате Висконсин. Президент США не уточнил, считает ли он Уорнера единственным из сенаторов-демократов, кто добивается его выхода из гонки, или в целом из своих однопартийцев. Байден добавил, что "полностью исключает" возможность отказаться от планов по переизбранию и надеется принять участие в следующих дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом в сентябре. Ранее губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки. В начале июля конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
сша
висконсин
массачусетс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119933_323:0:2975:1989_1920x0_80_0_0_e02455f01ae7b59954fa2bf2a8a570f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, висконсин, массачусетс, джо байден, дональд трамп, марк уорнер, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Висконсин, Массачусетс, Джо Байден, Дональд Трамп, Марк Уорнер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден назвал демократа, который хочет его выхода из президентской гонки

Байден заявил, что сенатор Марк Уорнер хочет его выхода из президентской гонки

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается выхода главы Белого дома из предвыборной гонки, следует из заявления американского лидера журналистам.
"Он является единственным", - сообщил он журналистам пула Белого дома перед посадкой в самолет в штате Висконсин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
Президент США не уточнил, считает ли он Уорнера единственным из сенаторов-демократов, кто добивается его выхода из гонки, или в целом из своих однопартийцев.
Байден добавил, что "полностью исключает" возможность отказаться от планов по переизбранию и надеется принять участие в следующих дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом в сентябре.
Ранее губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки.
В начале июля конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
28 июня, 08:00
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВисконсинМассачусетсДжо БайденДональд ТрампМарк УорнерПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала