https://ria.ru/20240706/ssha-1957807474.html

Байден назвал демократа, который хочет его выхода из президентской гонки

Байден назвал демократа, который хочет его выхода из президентской гонки - РИА Новости, 06.07.2024

Байден назвал демократа, который хочет его выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден считает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается выхода главы Белого дома из... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T02:04

2024-07-06T02:04

2024-07-06T02:04

в мире

сша

висконсин

массачусетс

джо байден

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марк уорнер

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что сенатор от Демократической партии Марк Уорнер является единственным, кто добивается выхода главы Белого дома из предвыборной гонки, следует из заявления американского лидера журналистам. "Он является единственным", - сообщил он журналистам пула Белого дома перед посадкой в самолет в штате Висконсин. Президент США не уточнил, считает ли он Уорнера единственным из сенаторов-демократов, кто добивается его выхода из гонки, или в целом из своих однопартийцев. Байден добавил, что "полностью исключает" возможность отказаться от планов по переизбранию и надеется принять участие в следующих дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом в сентябре. Ранее губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки. В начале июля конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

сша

висконсин

массачусетс

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в мире, сша, висконсин, массачусетс, джо байден, дональд трамп, марк уорнер, предвыборные дебаты трампа и байдена