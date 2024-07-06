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Губернатор-демократ призвала Байдена услышать американцев - РИА Новости, 06.07.2024
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01:22 06.07.2024 (обновлено: 01:54 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ssha-1957805024.html
Губернатор-демократ призвала Байдена услышать американцев
Губернатор-демократ призвала Байдена услышать американцев - РИА Новости, 06.07.2024
Губернатор-демократ призвала Байдена услышать американцев
Губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T01:22
2024-07-06T01:54
в мире
массачусетс
сша
висконсин
джо байден
дональд трамп
марк уорнер
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал президента стран Джо Байдена подумать над выходом из предвыборной гонки. "Прямо сейчас лучшим путем вперед является решение, которое предстоит принять президенту. В ближайшие дни я призываю его услышать американский народ и тщательно оценить, остается ли он лучшей надеждой на победу над Дональдом Трампом", - говорится в распространенном заявлении губернатора штата. Хили добавила, что независимо от решения, которое примет американский лидер, она "намерена делать все, что в ее силах для поражения Трампа". Губернатор Массачусетса стала первой главой штата среди демократов, кто публично призвал Байдена подумать над выходом из гонки. Сам Байден в ходе визита в штат Висконсин в пятницу заявил своим сторонникам, что несмотря на попытки добиться отказа от планов переизбрания, он намерен победить Трампа на ноябрьских выборах. В пятницу газета Washington Post сообщала, что глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер пытается собрать группу единомышленников из Демократической партии, чтобы призвать Байдена выйти из предвыборной гонки. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, массачусетс, сша, висконсин, джо байден, дональд трамп, марк уорнер, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Массачусетс, США, Висконсин, Джо Байден, Дональд Трамп, Марк Уорнер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Губернатор-демократ призвала Байдена услышать американцев

Губернатор Хили призвала Байдена подумать о выходе из предвыборной гонки

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал президента стран Джо Байдена подумать над выходом из предвыборной гонки.
"Прямо сейчас лучшим путем вперед является решение, которое предстоит принять президенту. В ближайшие дни я призываю его услышать американский народ и тщательно оценить, остается ли он лучшей надеждой на победу над Дональдом Трампом", - говорится в распространенном заявлении губернатора штата.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
Хили добавила, что независимо от решения, которое примет американский лидер, она "намерена делать все, что в ее силах для поражения Трампа".
Губернатор Массачусетса стала первой главой штата среди демократов, кто публично призвал Байдена подумать над выходом из гонки.
Сам Байден в ходе визита в штат Висконсин в пятницу заявил своим сторонникам, что несмотря на попытки добиться отказа от планов переизбрания, он намерен победить Трампа на ноябрьских выборах.
В пятницу газета Washington Post сообщала, что глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер пытается собрать группу единомышленников из Демократической партии, чтобы призвать Байдена выйти из предвыборной гонки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
28 июня, 08:00
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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Вчера, 08:00
 
В миреМассачусетсСШАВисконсинДжо БайденДональд ТрампМарк УорнерПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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