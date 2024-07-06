https://ria.ru/20240706/ssha-1957805024.html

Губернатор-демократ призвала Байдена услышать американцев

Губернатор-демократ призвала Байдена услышать американцев - РИА Новости, 06.07.2024

Губернатор-демократ призвала Байдена услышать американцев

Губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T01:22

2024-07-06T01:22

2024-07-06T01:54

в мире

массачусетс

сша

висконсин

джо байден

дональд трамп

марк уорнер

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119995_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50e5b286a16a41b6c8e6055c8f357e9e.jpg

ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал президента стран Джо Байдена подумать над выходом из предвыборной гонки. "Прямо сейчас лучшим путем вперед является решение, которое предстоит принять президенту. В ближайшие дни я призываю его услышать американский народ и тщательно оценить, остается ли он лучшей надеждой на победу над Дональдом Трампом", - говорится в распространенном заявлении губернатора штата. Хили добавила, что независимо от решения, которое примет американский лидер, она "намерена делать все, что в ее силах для поражения Трампа". Губернатор Массачусетса стала первой главой штата среди демократов, кто публично призвал Байдена подумать над выходом из гонки. Сам Байден в ходе визита в штат Висконсин в пятницу заявил своим сторонникам, что несмотря на попытки добиться отказа от планов переизбрания, он намерен победить Трампа на ноябрьских выборах. В пятницу газета Washington Post сообщала, что глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер пытается собрать группу единомышленников из Демократической партии, чтобы призвать Байдена выйти из предвыборной гонки. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

массачусетс

сша

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, массачусетс, сша, висконсин, джо байден, дональд трамп, марк уорнер, предвыборные дебаты трампа и байдена