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Американский университет Армении отменил встречу со Спейси - РИА Новости, 06.07.2024
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21:44 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/speysi-1957938037.html
Американский университет Армении отменил встречу со Спейси
Американский университет Армении отменил встречу со Спейси - РИА Новости, 06.07.2024
Американский университет Армении отменил встречу со Спейси
Американский университет Армении отменил творческую встречу с почетным гостем ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос" голливудским актером... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:44
2024-07-06T21:44
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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Американский университет Армении отменил творческую встречу с почетным гостем ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос" голливудским актером Кевином Спейси под давлением общественных организаций, сообщил художественный директор фестиваля Карен Аветисян. Третьего июля Аветисян написал на своей странице в соцсети Facebook*, что встреча со Спейси пройдет 9 июля в 16.00 (15.00 мск) в Американском университете Армении. "Встречаемся в тот же день, в 15.00 (14.00 мск) в Доме кино. Отмена встречи со Спейси Американским университетом Армении под давлением различных общественных организаций напомнила недавние шестиминутные овации после (прочтенного Кевином Спейси - ред.) монолога из шекспировского "Тимона Афинского", внимание, в Оксфордском университете", - написал Аветисян в той же соцсети. В мае 2022 года власти Великобритании предъявили Спейси обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании актера по этому делу. Сам актер заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения, двухкратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии. Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы фестиваль в Ереване посещали всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински и Орнелла Мути. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur. В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июля.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240612/speysi-1952376239.html
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справки, армения, ереван, россия, кевин спейси, тонино гуэрра, фанни ардан, facebook, дом кино, оксфордский университет
Справки, Армения, Ереван, Россия, Кевин Спейси, Тонино Гуэрра, Фанни Ардан, Facebook, Дом кино, Оксфордский университет
Американский университет Армении отменил встречу со Спейси

Американский университет Армении отменил творческую встречу со Спейси

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Актер Кевин Спейси
 Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Актер Кевин Спейси. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Американский университет Армении отменил творческую встречу с почетным гостем ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос" голливудским актером Кевином Спейси под давлением общественных организаций, сообщил художественный директор фестиваля Карен Аветисян.
Третьего июля Аветисян написал на своей странице в соцсети Facebook*, что встреча со Спейси пройдет 9 июля в 16.00 (15.00 мск) в Американском университете Армении.
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"Встречаемся в тот же день, в 15.00 (14.00 мск) в Доме кино. Отмена встречи со Спейси Американским университетом Армении под давлением различных общественных организаций напомнила недавние шестиминутные овации после (прочтенного Кевином Спейси - ред.) монолога из шекспировского "Тимона Афинского", внимание, в Оксфордском университете", - написал Аветисян в той же соцсети.
В мае 2022 года власти Великобритании предъявили Спейси обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании актера по этому делу. Сам актер заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения, двухкратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.
Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы фестиваль в Ереване посещали всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински и Орнелла Мути. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.
В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июля.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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СправкиАрменияЕреванРоссияКевин СпейсиТонино ГуэрраФанни АрданFacebookДом киноОксфордский университет
 
 
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