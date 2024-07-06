Американский университет Армении отменил встречу со Спейси
Американский университет Армении отменил творческую встречу со Спейси
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Актер Кевин Спейси
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Актер Кевин Спейси. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Американский университет Армении отменил творческую встречу с почетным гостем ереванского международного кинофестиваля "Золотой абрикос" голливудским актером Кевином Спейси под давлением общественных организаций, сообщил художественный директор фестиваля Карен Аветисян.
Третьего июля Аветисян написал на своей странице в соцсети Facebook*, что встреча со Спейси пройдет 9 июля в 16.00 (15.00 мск) в Американском университете Армении.
"Встречаемся в тот же день, в 15.00 (14.00 мск) в Доме кино. Отмена встречи со Спейси Американским университетом Армении под давлением различных общественных организаций напомнила недавние шестиминутные овации после (прочтенного Кевином Спейси - ред.) монолога из шекспировского "Тимона Афинского", внимание, в Оксфордском университете", - написал Аветисян в той же соцсети.
В мае 2022 года власти Великобритании предъявили Спейси обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании актера по этому делу. Сам актер заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения, двухкратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.
Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы фестиваль в Ереване посещали всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински и Орнелла Мути. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.
В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июля.
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