https://ria.ru/20240706/spetsoperatsiya-1957899984.html

Спецоперация, 6 июля: ВС России взяли под контроль населенный пункт Сокол

Спецоперация, 6 июля: ВС России взяли под контроль населенный пункт Сокол - РИА Новости, 06.07.2024

Спецоперация, 6 июля: ВС России взяли под контроль населенный пункт Сокол

О террористических атаках Киева, новой российской системе ПВО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:55

2024-07-06T17:55

2024-07-06T21:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

сергей лебедев

виктор орбан

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. О террористических атаках Киева, новой российской системе ПВО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.ВС России освободили Сокол в ДНРПодразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны. Украинские войска потеряли за сутки порядка 2050 военнослужащих, американскую БМП Bradley. Уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах. ПВО сбила три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, противорадиолокационную ракету HARM производства США, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США. ПВО сбила девять БПЛА над Курской и Белгородской областямиРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь семь украинских беспилотников над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны. Около 14:20 силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон над территорией Белгородской области. Топливные резервуары загорелись в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУ Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае подверглись атаке БПЛА, пострадавших нет, повреждены топливные резервуары, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. "В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима — Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БПЛА. Зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — загорание резервуара с топливом", — говорится в заявлении.Орбан назвал политику НАТО противоречащей ценностям альянсаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для издания Newsweek назвал политику НАТО противоречащей основным ценностям альянса. "Стоит помнить о том, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект и его будущий успех зависит от его возможности поддерживать мир. Однако сегодня вместо мира на повестке стремление к войне, вместо обороны — нападение. Это все противоречит основополагающим ценностям НАТО", — написал он.По мнению политика, перед НАТО стоит задача сохранить альянс как мирный проект. Когда речь заходит о будущем НАТО, Венгрия "не полностью согласна с большинством стран-членов", которые считают конфликт с другими геополитическими силами неизбежным. Систему ПВО из FPV-дронов успешно испытали в РоссииСистему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны, успешно испытали на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не прерывая его повседневной работы, сообщил РИА Новости разработчик проекта, гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Ранее в интервью РИА Новости он заявил, что разработанные ЦКБР FPV-дроны "Джокер-10" адаптировали под выполнение задач ПВО и охраны. FPV-расчеты охраны могут с их помощью не только контролировать периметр объекта, но и поражать дальнолеты ВСУ с помощью взрывчатки, стрельбы поражающими элементами из специальных труб или таранить их. "Наша система охраны — это не только дроны с "пушкой", но и необходимое наземное оборудование и специальная подготовка пилотов охраны. Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из отечественных гражданских аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме. Мы убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома. Провели тестовую работу FPV-пилотов под управлением диспетчеров аэродрома. Вся работа проводилась под прямым контролем руководителя полетами", — сказал собеседник агентства.ВС России ударили по заводу "Сумыхимпром" в Сумах Российские войска ударили по заводу "Сумыхимпром" в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ночью российские вооруженные силы трижды ударили по военному объекту в Сумах и первый взрыв прозвучал около полуночи в направлении железнодорожной станции Басы. "Второй взрыв был в половине первого ночи. Рядом с первым, на заводе "Сумыхимпром". Предприятие имеет большую территорию, ангары, на завод заведены железнодорожные ветки. По сведениям подполья, химическое производство сейчас сосредоточено на изготовлении кассетных зарядов для ракет РСЗО. По данным сопротивления, само производство расположено под землей. Там же на ракеты устанавливают изготовленные заряды", — рассказал собеседник агентства.Также Лебедев сообщил, что российские подразделения ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы НПЗ. Западные политики пока не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине Западные политики не проявляли интерес и не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, которые озвучил Владимир Путин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад должен снять с России все санкции.

https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html

https://ria.ru/20240706/nato-1957834602.html

https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html

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Уничтожение позиций украинского ЗРК С-300 в Полтавской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300 в Полтавской области: ударом комплекса "Искандер-М" уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ. 2024-07-06T17:55 true PT0M29S

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безопасность, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, сергей лебедев, виктор орбан, нато, с-300пс, вооруженные силы украины