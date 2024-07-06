https://ria.ru/20240706/sokol-1957854500.html
Российские военные освободили населенный пункт Сокол в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Сокол в ДНР - РИА Новости, 06.07.2024
Российские военные освободили населенный пункт Сокол в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:25
2024-07-06T13:25
2024-07-06T14:20
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Бойцы "Центра" также улучшили тактическое положение по линии фронта.Военные поразили формирования трех бригад ВСУ в районах Волчьего, Острого, Селидово, Восхода и Торецка в ДНР.В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские военные освободили населенный пункт Сокол в ДНР
Военные группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сокол в ДНР
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Сокол — село к востоку от Соловьево. В треугольнике Сокол — Евгеновка — Восход ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки, но он расположен в низине и удобно простреливается. Освобождение этого района открывает путь к селам Прогресс и Волчье.
Бойцы "Центра" также улучшили тактическое положение по линии фронта.
Военные поразили формирования трех бригад ВСУ в районах Волчьего, Острого, Селидово, Восхода и Торецка в ДНР.
В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира".