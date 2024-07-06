https://ria.ru/20240706/sokol-1957854500.html

Российские военные освободили населенный пункт Сокол в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Сокол в ДНР - РИА Новости, 06.07.2024

Российские военные освободили населенный пункт Сокол в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:25

2024-07-06T13:25

2024-07-06T14:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Сокол в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Бойцы "Центра" также улучшили тактическое положение по линии фронта.Военные поразили формирования трех бригад ВСУ в районах Волчьего, Острого, Селидово, Восхода и Торецка в ДНР.В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и 100-миллиметровую противотанковую пушку "Рапира".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957844363.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, безопасность