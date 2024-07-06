https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957905058.html

В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт

В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт - РИА Новости, 06.07.2024

В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт

В "Шереметьево" сформировались большие очереди на входе в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:26

2024-07-06T18:26

2024-07-06T19:16

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В "Шереметьево" сформировались большие очереди на входе в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. Речь идет как об очередях на первичном досмотре, так и на стойках регистрации.

https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957903785.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), общество