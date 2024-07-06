https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957905058.html
В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт
В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт - РИА Новости, 06.07.2024
В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт
В "Шереметьево" сформировались большие очереди на входе в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:26
2024-07-06T18:26
2024-07-06T19:16
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В "Шереметьево" сформировались большие очереди на входе в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. Речь идет как об очередях на первичном досмотре, так и на стойках регистрации.
https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957903785.html
РИА Новости
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Толпы людей в аэропорту Шереметьево
Ситуация в аэропорту Шереметьево
2024-07-06T18:26
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PT0M41S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шереметьево (аэропорт), общество
Шереметьево (аэропорт), Общество
В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт
В "Шереметьево" сформировались очереди на досмотре и на стойках регистрации