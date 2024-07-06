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В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт - РИА Новости, 06.07.2024
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18:26 06.07.2024 (обновлено: 19:16 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957905058.html
В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт
В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт - РИА Новости, 06.07.2024
В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт
В "Шереметьево" сформировались большие очереди на входе в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:26
2024-07-06T19:16
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В "Шереметьево" сформировались большие очереди на входе в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости. Речь идет как об очередях на первичном досмотре, так и на стойках регистрации.
https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957903785.html
РИА Новости
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4.7
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Толпы людей в аэропорту Шереметьево
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60
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шереметьево (аэропорт), общество
Шереметьево (аэропорт), Общество
В "Шереметьево" образовались большие очереди на входе в аэропорт

В "Шереметьево" сформировались очереди на досмотре и на стойках регистрации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В "Шереметьево" сформировались большие очереди на входе в аэропорт, передает корреспондент РИА Новости.
Речь идет как об очередях на первичном досмотре, так и на стойках регистрации.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Вчера, 18:18
 
Шереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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