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В Шереметьево перенесли более 25 рейсов "Аэрофлота" - РИА Новости, 06.07.2024
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16:26 06.07.2024 (обновлено: 18:05 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957880798.html
В Шереметьево перенесли более 25 рейсов "Аэрофлота"
В Шереметьево перенесли более 25 рейсов "Аэрофлота" - РИА Новости, 06.07.2024
В Шереметьево перенесли более 25 рейсов "Аэрофлота"
В аэропорту Шереметьево после 16:00 мск перенесли 28 рейсов группы "Аэрофлот", следует из информации онлайн-расписания, которое проанализировали РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:26
2024-07-06T18:05
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево после 16:00 мск перенесли 28 рейсов группы "Аэрофлот", следует из информации онлайн-расписания, которое проанализировали РИА Новости.Согласна данным табло, большая часть задержек относится к внутреннему авиасообщению, однако есть и три международных. Один рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы в Санкт-Петербург в 19:30 мск отменили.Минимальный перенос составляет около получаса, при этом максимальный доходит до семи часов.В свою очередь, на воскресенье, 7 июля, отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", еще четыре перенесены.Ранее в субботу пресс-служба Шереметьево сообщила РИА Новости, что после прошедшего по Московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов. Там добавили, что аэропорт вводил временные ограничения согласно регламенту.Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков.
https://ria.ru/20240706/uragan-1957863264.html
https://ria.ru/20240701/antalya-1956646117.html
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шереметьево (аэропорт), аэрофлот, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Происшествия
В Шереметьево перенесли более 25 рейсов "Аэрофлота"

В аэропорту Шереметьево после 16:00 мск перенесены более 25 рейсов "Аэрофлота"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево после 16:00 мск перенесли 28 рейсов группы "Аэрофлот", следует из информации онлайн-расписания, которое проанализировали РИА Новости.
Согласна данным табло, большая часть задержек относится к внутреннему авиасообщению, однако есть и три международных. Один рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы в Санкт-Петербург в 19:30 мск отменили.
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Минимальный перенос составляет около получаса, при этом максимальный доходит до семи часов.
В свою очередь, на воскресенье, 7 июля, отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", еще четыре перенесены.
Ранее в субботу пресс-служба Шереметьево сообщила РИА Новости, что после прошедшего по Московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов. Там добавили, что аэропорт вводил временные ограничения согласно регламенту.
Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков.
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