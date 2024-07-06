https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957880798.html

В Шереметьево перенесли более 25 рейсов "Аэрофлота"

В Шереметьево перенесли более 25 рейсов "Аэрофлота" - РИА Новости, 06.07.2024

В Шереметьево перенесли более 25 рейсов "Аэрофлота"

В аэропорту Шереметьево после 16:00 мск перенесли 28 рейсов группы "Аэрофлот", следует из информации онлайн-расписания, которое проанализировали РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:26

2024-07-06T16:26

2024-07-06T18:05

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево после 16:00 мск перенесли 28 рейсов группы "Аэрофлот", следует из информации онлайн-расписания, которое проанализировали РИА Новости.Согласна данным табло, большая часть задержек относится к внутреннему авиасообщению, однако есть и три международных. Один рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы в Санкт-Петербург в 19:30 мск отменили.Минимальный перенос составляет около получаса, при этом максимальный доходит до семи часов.В свою очередь, на воскресенье, 7 июля, отменены семь рейсов группы "Аэрофлот", еще четыре перенесены.Ранее в субботу пресс-служба Шереметьево сообщила РИА Новости, что после прошедшего по Московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов. Там добавили, что аэропорт вводил временные ограничения согласно регламенту.Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50 процентов месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20240706/uragan-1957863264.html

https://ria.ru/20240701/antalya-1956646117.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шереметьево (аэропорт), аэрофлот, происшествия