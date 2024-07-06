https://ria.ru/20240706/sheremetevo-1957846288.html

Аэропорт "Шереметьево" предупредил о корректировке графика полетов

Аэропорт "Шереметьево" предупредил о корректировке графика полетов - РИА Новости, 06.07.2024

Аэропорт "Шереметьево" предупредил о корректировке графика полетов

После прошедшего по московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов в "Шереметьево", аэропорт вводил временные ограничения согласно... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:16

2024-07-06T12:16

2024-07-06T13:22

шереметьево (аэропорт)

москва

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. После прошедшего по московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов в "Шереметьево", аэропорт вводил временные ограничения согласно регламенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков."В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решения о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров. "На текущий момент возможны корректировки в расписании авиаперевозчиков", - рассказала представитель аэропорта.Ранее о том, что происходят задержки рейсов в "Шереметьево", сообщила авиакомпания "Аэрофлот". Она советует пассажирам внимательно следить за онлайн-табло и табло аэропортов.

https://ria.ru/20240706/domodedovo-1957849344.html

https://ria.ru/20240705/aeroporty-1957774390.html

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Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), москва, общество