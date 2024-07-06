Верховный шаман рассказал, как проводятся обряды для помощи людям
Верховный шаман России Допчун-оол: шаманам нужны обращения от людей на местах
© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-ооломВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол
© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-оолом
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Для того, чтобы шаманы могли проводить обряды для нормализации погоды, отступления аномальной жары, ветра или пожаров, им нужны обращения от людей на местах, а том числе - от представителей властей, так как шаманы действуют не по своей инициативе, а отвечают на просьбы о помощи, пояснил РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
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"Если народом управляют власти, то на местах они должны просить о специальном обряде. Так делали в Туве в старые времена, после в девяностые тоже об этом не забывали власти: чтобы не было никакой аномальной жары, чтобы не было пожаров, чтобы дни были солнечными в своё время, а потом шли дожди. Сейчас власти на местах об этом не думают, на природу внимания не обращают, а сами шаманы действуют не по своей инициативе: шаманы - это те, кто должен отвечать на просьбы людей, помогать людям, брать силы от от духов и от природы, и людям здоровье и счастье призывать", - сказал агентству верховный шаман России.
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Он отметил, что шаманы сейчас по всей России откликаются на просьбы людей, и рассказал, что в Тыве такие обращения бывали вплоть до 2007 года.
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"А чтобы специально думать о природе, есть органы природопользования, министерства. Вот эти люди, например, должны думать об этом и не забывать, что шаманов надо просить, что есть такие места силы, где можно призывать дожди, попросить, чтобы не бушевали пожары и ураганы", - заключил Кара-оол Допчун-оол.
Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на Москву в пятницу, 5 июля. В отдельных районах столицы выпало почти 50% месячной нормы осадков.