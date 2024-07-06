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Верховный шаман рассказал, как проводятся обряды для помощи людям - РИА Новости, 06.07.2024
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17:32 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/shaman-1957893705.html
Верховный шаман рассказал, как проводятся обряды для помощи людям
Верховный шаман рассказал, как проводятся обряды для помощи людям - РИА Новости, 06.07.2024
Верховный шаман рассказал, как проводятся обряды для помощи людям
Для того, чтобы шаманы могли проводить обряды для нормализации погоды, отступления аномальной жары, ветра или пожаров, им нужны обращения от людей на местах, а... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:32
2024-07-06T17:32
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Для того, чтобы шаманы могли проводить обряды для нормализации погоды, отступления аномальной жары, ветра или пожаров, им нужны обращения от людей на местах, а том числе - от представителей властей, так как шаманы действуют не по своей инициативе, а отвечают на просьбы о помощи, пояснил РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. "Если народом управляют власти, то на местах они должны просить о специальном обряде. Так делали в Туве в старые времена, после в девяностые тоже об этом не забывали власти: чтобы не было никакой аномальной жары, чтобы не было пожаров, чтобы дни были солнечными в своё время, а потом шли дожди. Сейчас власти на местах об этом не думают, на природу внимания не обращают, а сами шаманы действуют не по своей инициативе: шаманы - это те, кто должен отвечать на просьбы людей, помогать людям, брать силы от от духов и от природы, и людям здоровье и счастье призывать", - сказал агентству верховный шаман России. Он отметил, что шаманы сейчас по всей России откликаются на просьбы людей, и рассказал, что в Тыве такие обращения бывали вплоть до 2007 года. "А чтобы специально думать о природе, есть органы природопользования, министерства. Вот эти люди, например, должны думать об этом и не забывать, что шаманов надо просить, что есть такие места силы, где можно призывать дожди, попросить, чтобы не бушевали пожары и ураганы", - заключил Кара-оол Допчун-оол. Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на Москву в пятницу, 5 июля. В отдельных районах столицы выпало почти 50% месячной нормы осадков.
https://ria.ru/20240317/shaman-1933601283.html
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Верховный шаман рассказал, как проводятся обряды для помощи людям

Верховный шаман России Допчун-оол: шаманам нужны обращения от людей на местах

© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-ооломВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : предоставлено Кара-оолом Допчун-оолом
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Для того, чтобы шаманы могли проводить обряды для нормализации погоды, отступления аномальной жары, ветра или пожаров, им нужны обращения от людей на местах, а том числе - от представителей властей, так как шаманы действуют не по своей инициативе, а отвечают на просьбы о помощи, пояснил РИА Новости верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
«
"Если народом управляют власти, то на местах они должны просить о специальном обряде. Так делали в Туве в старые времена, после в девяностые тоже об этом не забывали власти: чтобы не было никакой аномальной жары, чтобы не было пожаров, чтобы дни были солнечными в своё время, а потом шли дожди. Сейчас власти на местах об этом не думают, на природу внимания не обращают, а сами шаманы действуют не по своей инициативе: шаманы - это те, кто должен отвечать на просьбы людей, помогать людям, брать силы от от духов и от природы, и людям здоровье и счастье призывать", - сказал агентству верховный шаман России.
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Он отметил, что шаманы сейчас по всей России откликаются на просьбы людей, и рассказал, что в Тыве такие обращения бывали вплоть до 2007 года.
«
"А чтобы специально думать о природе, есть органы природопользования, министерства. Вот эти люди, например, должны думать об этом и не забывать, что шаманов надо просить, что есть такие места силы, где можно призывать дожди, попросить, чтобы не бушевали пожары и ураганы", - заключил Кара-оол Допчун-оол.
Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на Москву в пятницу, 5 июля. В отдельных районах столицы выпало почти 50% месячной нормы осадков.
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