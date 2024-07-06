https://ria.ru/20240706/sezd-1957948471.html

В Москве начался съезд международного совета дирекции ВФМ

В Москве начался съезд международного совета дирекции ВФМ - РИА Новости, 06.07.2024

В Москве начался съезд международного совета дирекции ВФМ

Съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи объединил зарубежных молодёжных лидеров из более 100 стран мира, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:27

2024-07-06T23:27

2024-07-06T23:27

россия

москва

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи объединил зарубежных молодёжных лидеров из более 100 стран мира, сообщили в пресс-службе фестиваля. "В Москве проходит III съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, который объединяет представителей Национальных комитетов, международных амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций из более чем 100 стран мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что съезд проходит с 6 по 9 июля. "Всемирный фестиваль молодёжи стал грандиозным шагом в формировании международного молодёжного сообщества. Молодые лидеры всего мира встретились в России, чтобы начать открытый диалог и разработать совместные проекты, способствующие созданию многополярного мира, который обеспечит баланс интересов всех стран и условия для строительства справедливого будущего. Эту работу мы продолжим, что закреплено поручениями президента России. Нам важно не только сохранить наследие Фестиваля, но и активно развивать возможности для международного молодёжного диалога. И сегодня на открытии Съезда мы приветствуем более сотни представителей из всех регионов мира. И это те самые люди, которые продолжат постфестивальную деятельность среди молодёжи в разных странах и на разных континентах", - приводит пресс-служба слова генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниила Бисслингера. В первый день участники съезда проанализировали итоги ВФМ-2024, а также обсудили идеи и проекты по развитию международного молодёжного сотрудничества в рамках постфестивальной деятельности. Бисслингер также отметил, что ВФМ–2024 прорвал информационную блокаду и дал импульс к формированию сообщества представителей медиасферы, поддерживающих идею многополярности информационного мирового пространства. "В связи с этим будет создана Ассоциация гражданской журналистики, которая станет площадкой для молодых журналистов, стремящихся объективно освещать мировые и национальные события", - отметили в организации. Более того, для поддержки регулярной общественно значимой деятельности иностранной молодёжи за рубежом будет проходить грантовый конкурс, где зарубежные молодёжные лидеры смогут представить свои проекты в сферах добровольчества, образования и просвещения, медиакоммуникаций, культуры и других. "Международные треки также будут интегрированы в программы 16 круглогодичных молодёжных образовательных центров и форумную кампанию Росмолодёжи. В ходе сессии участники съезда высказали идеи о возможностях реализации проектов в своих странах, а также обсудили перспективы развития программ по продвижению русского языка за рубежом", - добавили в пресс-службе. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.

https://ria.ru/20240629/kirienko-1956342998.html

https://ria.ru/20240306/putin-1931587721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)