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В Москве начался съезд международного совета дирекции ВФМ - РИА Новости, 06.07.2024
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23:27 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/sezd-1957948471.html
В Москве начался съезд международного совета дирекции ВФМ
В Москве начался съезд международного совета дирекции ВФМ - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве начался съезд международного совета дирекции ВФМ
Съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи объединил зарубежных молодёжных лидеров из более 100 стран мира, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T23:27
2024-07-06T23:27
россия
москва
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи объединил зарубежных молодёжных лидеров из более 100 стран мира, сообщили в пресс-службе фестиваля. "В Москве проходит III съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, который объединяет представителей Национальных комитетов, международных амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций из более чем 100 стран мира", - говорится в сообщении. Отмечается, что съезд проходит с 6 по 9 июля. "Всемирный фестиваль молодёжи стал грандиозным шагом в формировании международного молодёжного сообщества. Молодые лидеры всего мира встретились в России, чтобы начать открытый диалог и разработать совместные проекты, способствующие созданию многополярного мира, который обеспечит баланс интересов всех стран и условия для строительства справедливого будущего. Эту работу мы продолжим, что закреплено поручениями президента России. Нам важно не только сохранить наследие Фестиваля, но и активно развивать возможности для международного молодёжного диалога. И сегодня на открытии Съезда мы приветствуем более сотни представителей из всех регионов мира. И это те самые люди, которые продолжат постфестивальную деятельность среди молодёжи в разных странах и на разных континентах", - приводит пресс-служба слова генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниила Бисслингера. В первый день участники съезда проанализировали итоги ВФМ-2024, а также обсудили идеи и проекты по развитию международного молодёжного сотрудничества в рамках постфестивальной деятельности. Бисслингер также отметил, что ВФМ–2024 прорвал информационную блокаду и дал импульс к формированию сообщества представителей медиасферы, поддерживающих идею многополярности информационного мирового пространства. "В связи с этим будет создана Ассоциация гражданской журналистики, которая станет площадкой для молодых журналистов, стремящихся объективно освещать мировые и национальные события", - отметили в организации. Более того, для поддержки регулярной общественно значимой деятельности иностранной молодёжи за рубежом будет проходить грантовый конкурс, где зарубежные молодёжные лидеры смогут представить свои проекты в сферах добровольчества, образования и просвещения, медиакоммуникаций, культуры и других. "Международные треки также будут интегрированы в программы 16 круглогодичных молодёжных образовательных центров и форумную кампанию Росмолодёжи. В ходе сессии участники съезда высказали идеи о возможностях реализации проектов в своих странах, а также обсудили перспективы развития программ по продвижению русского языка за рубежом", - добавили в пресс-службе. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
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россия, москва, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Москва, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
В Москве начался съезд международного совета дирекции ВФМ

Съезд международного совета дирекции ВФМ объединил лидеров из более ста стран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСимволика Всемирного фестиваля молодежи
Символика Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Символика Всемирного фестиваля молодежи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодежи объединил зарубежных молодёжных лидеров из более 100 стран мира, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"В Москве проходит III съезд международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, который объединяет представителей Национальных комитетов, международных амбассадоров ВФМ–2024, руководителей молодёжных и детских организаций из более чем 100 стран мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что съезд проходит с 6 по 9 июля.
"Всемирный фестиваль молодёжи стал грандиозным шагом в формировании международного молодёжного сообщества. Молодые лидеры всего мира встретились в России, чтобы начать открытый диалог и разработать совместные проекты, способствующие созданию многополярного мира, который обеспечит баланс интересов всех стран и условия для строительства справедливого будущего. Эту работу мы продолжим, что закреплено поручениями президента России. Нам важно не только сохранить наследие Фестиваля, но и активно развивать возможности для международного молодёжного диалога. И сегодня на открытии Съезда мы приветствуем более сотни представителей из всех регионов мира. И это те самые люди, которые продолжат постфестивальную деятельность среди молодёжи в разных странах и на разных континентах", - приводит пресс-служба слова генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниила Бисслингера.
В первый день участники съезда проанализировали итоги ВФМ-2024, а также обсудили идеи и проекты по развитию международного молодёжного сотрудничества в рамках постфестивальной деятельности.
Бисслингер также отметил, что ВФМ–2024 прорвал информационную блокаду и дал импульс к формированию сообщества представителей медиасферы, поддерживающих идею многополярности информационного мирового пространства.
"В связи с этим будет создана Ассоциация гражданской журналистики, которая станет площадкой для молодых журналистов, стремящихся объективно освещать мировые и национальные события", - отметили в организации.
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Более того, для поддержки регулярной общественно значимой деятельности иностранной молодёжи за рубежом будет проходить грантовый конкурс, где зарубежные молодёжные лидеры смогут представить свои проекты в сферах добровольчества, образования и просвещения, медиакоммуникаций, культуры и других.
"Международные треки также будут интегрированы в программы 16 круглогодичных молодёжных образовательных центров и форумную кампанию Росмолодёжи. В ходе сессии участники съезда высказали идеи о возможностях реализации проектов в своих странах, а также обсудили перспективы развития программ по продвижению русского языка за рубежом", - добавили в пресс-службе.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь.
РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.
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