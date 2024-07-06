https://ria.ru/20240706/serbiya-1957801637.html

В Сербии резко ответили на требование ЕС ввести санкции против России

В Сербии резко ответили на требование ЕС ввести санкции против России - РИА Новости, 06.07.2024

В Сербии резко ответили на требование ЕС ввести санкции против России

Евросоюз не может требовать от Сербии ввести санкции против России из-за принципа нерушимости границ применительно к Украине, когда ЕС и НАТО обсуждают вопрос... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T00:39

2024-07-06T00:39

2024-07-06T05:44

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БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Евросоюз не может требовать от Сербии ввести санкции против России из-за принципа нерушимости границ применительно к Украине, когда ЕС и НАТО обсуждают вопрос сербских границ в Косово и Метохии, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Замглавы МИД РФ Александр Грушко 1-2 июля провел рабочую поездку в Сербию, где встречался с президентом Александром Вучичем и членами правительства. В связи с этим визитом в пресс-службе ЕС западным СМИ заявили, что "отношения с Россией не могут быть обычными" и в очередной раз призвали официальный Белград согласовать свою политику с Брюсселем. "Когда ЕС требует от Сербии ввести санкции против РФ из-за принципа нерушимости границ, тогда заявление пресс-службы ЕС должно быть прочитано снова и проверено, не идет ли речь о ложной вести или каком-то вбросе с применением искусственного интеллекта. Как иначе понять, что от нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны – святыня, и Украины – святыня, а границы Сербии – вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия – малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей", - цитирует пресс-служба Вулина. Президент Сербии сообщил 26 июня, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти не захотел встречаться с ним в Брюсселе в рамках диалога Белграда и Приштины. Ранее сербское руководство многократно указывало на невыполнение приштинскими властями взятых на себя в 2013 и 2015 году обязательств по формированию Сообщества сербских общин в Косово и Метохии. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240630/vuchich-1956435546.html

https://ria.ru/20240704/istoriya-1957387253.html

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