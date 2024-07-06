https://ria.ru/20240706/rossiya-1957703698.html

Россия потеряла свою голубую мечту

Россия потеряла свою голубую мечту - РИА Новости, 06.07.2024

Россия потеряла свою голубую мечту

Совершенно удивительную статистику подбросил нам ВЦИОМ. Несмотря на все объективные трудности, жители нашей страны находятся на пике исторического оптимизма... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:12

аналитика - религия и мировоззрение

россия

вциом

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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Совершенно удивительную статистику подбросил нам ВЦИОМ. Несмотря на все объективные трудности, жители нашей страны находятся на пике исторического оптимизма. Только пять процентов россиян заявили о том, что хотят уехать из России, а 93 процента твердо уверены в том, что хотят жить в своей стране. Два процента, как можно понять, не определились.Это исторический момент на самом деле. На наших глазах увяла, высохла и рассыпалась в прах голубая мечта поколений — бросить все, уйти в закат и каким-то волшебным образом оказаться то ли на набережной Сены с круассаном в зубах, то ли в белых штанах в Рио-де-Жанейро.Ведь, будем честны, в мороке этих грез люди жили уже в позднем Советском Союзе. А уж после его развала, в "святые 90-е", уехать за границу — причем обязательно в Европу или США — мечтало чуть ли не полстраны. В какой-то момент эта мечта едва не стала маркером социальной успешности.Подумаешь, построил себе дом или купил прекрасную квартиру в России — нет, это все не то. Требовалось снять с себя последнюю рубашку, купить хижину в Черногории или халупу в Португалии, пройти через семь кругов ада, чтобы выгрызть иностранный ВНЖ, воткнуть детей в очень средненькие западные вузы, зато потом можно было хвастаться этими достижениями и чувствовать себя иностранцем в России.И вот выясняется, что мечту эту народ, пораздумав, списал в утиль. Круассаны мы научились печь сами, а набережная Сены давно уже не та. Белые штаны гораздо приятнее и безопаснее выгуливать по Невскому проспекту, чем в Сан-Франциско или Рио-де-Жанейро. В российских университетах детей выучат гораздо лучше, чем в распиаренных западных вузах. Этот список можно продолжать до бесконечности.Последний добивающий удар мечте об эмиграции нанесла, конечно, эпопея наших убегантов от СВО. Парадоксальным образом против западных идеалов сыграла как раз информационная прозрачность нашего мира, которую Запад и создал. Бегунки вели в соцсетях трансляцию своих мытарств в режиме нон-стоп.Очень хорошо было видно, что люди ехали за нобелевками и оскарами, а оказались в результате на тбилисской помойке в поисках еды. Ну что же, они практически все уже вернулись домой. Побаиваются ехать обратно только самые одиозные, но заметьте, никто из них даже не подумал отказаться от российского гражданства: все они прекрасно понимают, куда отправятся на старости лет за пенсией и зубными протезами.Кстати, огромный разрыв между желанием все бросить и реальной эмиграцией существовал у нас всегда. Опрос мог показать, что уехать из России хочет 17 процентов населения, а Росстат давал совсем другие цифры: в 2016 году, например, из страны уехали 58,7 тысячи граждан — это 0,04 процента. Ничего себе разница, да?Интересно, что на подобные объективные цифры сразу коршунами бросались "независимые исследователи" и западные НКО, умножали их на два, на три, да на сколько хотелось и приходили к выводу, что из России уезжают миллионы. Если сейчас погуглить тему, то это вранье будет там в первых строках поиска.Так сложился миф, что из России все уезжают и вот-вот она опустеет совсем. Но на самом деле все обстоит с точностью до наоборот.Отечественные исследователи подсчитали, что, по самым щедрым оценкам, за рубежом проживает около миллиона граждан России. Это меньше одного процента ее населения. А что там у "золотого миллиарда", у всех этих стран, о которых мечтал когда-то наивный советский обыватель?Нидерланды — больше 11 процентов граждан постоянно живут за границей. Германия — больше 12 процентов. Дождливая Британия — около 20 процентов не живут на родине, ну ладно, это климат, наверное, такой. Но вот райская Италия — предел мечтаний нашего человека: и там тоже примерно десять процентов живут и трудятся за рубежом.Даже не будем упоминать тут Украину, лишившуюся миллионов граждан за последние два года, или прибалтийские "вымираты", уверенно теряющие по проценту населения в год, — грешно смеяться над убогими. Вот земли, где население в полной мере осуществило светлую мечту об эмиграции.Однако и жители "золотого миллиарда" с неистовой силой мечтают все бросить и уехать. Свежий опрос во Франции показал, что 54 процента французской молодежи собираются покинуть родину по окончании учебы. Если взять всех французов скопом, потенциальных уезжантов среди них — треть населения. То же самое говорят больше половины британцев всех возрастов: они не хотят жить в Англии.И ведь люди не просто говорят — они уверенно осуществляют свою мечту. Каждый год из Британии уезжают в поисках лучшей доли полмиллиона англичан. Германию покидает четверть миллиона немцев в год. Причины понятны: дома безработица, бешеные цены, засилье мигрантов.Потом в Дубае и Сингапуре, в Москве и Найроби мы видим этих экспатов, тусующихся по барам, ищущих, с кем поговорить на родном языке, — глубоко несчастных, в сущности, людей, лишенных главной человеческой радости: жить, трудиться и добиваться успеха там, где ты родился.Можно придумывать какие угодно "индексы счастья", побеждать в них по всем категориям, однако именно число людей, не желающих покидать свою родину, — это самый устойчивый показатель благополучия народа и его уверенности в будущем. Сегодня Россия по этому показателю в числе абсолютных мировых лидеров: где родился, там и пригодился.

https://ria.ru/20240625/it-1955211015.html

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864366418.html

https://ria.ru/20240627/relokanty-1955857970.html

https://ria.ru/20240609/petersen-1951733465.html

https://ria.ru/20220506/migratsiya-1787271618.html

https://ria.ru/20240220/pereezd-1928553930.html

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аналитика - религия и мировоззрение, россия, вциом, федеральная служба государственной статистики (росстат)