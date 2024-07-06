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Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России - РИА Новости, 06.07.2024
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17:44 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/rossija-1957897949.html
Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России
Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России - РИА Новости, 06.07.2024
Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России
Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в документальном фильме на Первом канале "БАМ: слабый уйдет, сильный... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:44
2024-07-06T17:44
экономика
россия
виталий савельев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в документальном фильме на Первом канале "БАМ: слабый уйдет, сильный останется". "У нас есть как у страны чисто логистические преимущества и многие бизнесы, они на это смотрят очень внимательно", - сказал вице-премьер. Савельев отметил, что для отечественных производителей очень важно движение, особенно на восток. Кроме того, в стране активно развиваются контейнерные перевозки.
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экономика, россия, виталий савельев
Экономика, Россия, Виталий Савельев
Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России

Вице-премьер Савельев: Россия обладает логистическими преимуществами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Поезд на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Верхнебурейском районе Амурской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в документальном фильме на Первом канале "БАМ: слабый уйдет, сильный останется".
«
"У нас есть как у страны чисто логистические преимущества и многие бизнесы, они на это смотрят очень внимательно", - сказал вице-премьер.
Савельев отметил, что для отечественных производителей очень важно движение, особенно на восток. Кроме того, в стране активно развиваются контейнерные перевозки.
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ЭкономикаРоссияВиталий Савельев
 
 
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