https://ria.ru/20240706/rossija-1957897949.html
Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России
Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России - РИА Новости, 06.07.2024
Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России
Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в документальном фильме на Первом канале "БАМ: слабый уйдет, сильный... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:44
2024-07-06T17:44
2024-07-06T17:44
экономика
россия
виталий савельев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в документальном фильме на Первом канале "БАМ: слабый уйдет, сильный останется". "У нас есть как у страны чисто логистические преимущества и многие бизнесы, они на это смотрят очень внимательно", - сказал вице-премьер. Савельев отметил, что для отечественных производителей очень важно движение, особенно на восток. Кроме того, в стране активно развиваются контейнерные перевозки.
https://ria.ru/20231125/samolety-1911790734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виталий савельев
Экономика, Россия, Виталий Савельев
Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России
Вице-премьер Савельев: Россия обладает логистическими преимуществами