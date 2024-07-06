https://ria.ru/20240706/rossija-1957897949.html

Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России

Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России - РИА Новости, 06.07.2024

Вице-премьер Савельев рассказал о преимуществах России

Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в документальном фильме на Первом канале "БАМ: слабый уйдет, сильный... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:44

2024-07-06T17:44

2024-07-06T17:44

экономика

россия

виталий савельев

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россия обладает логистическим преимуществами, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в документальном фильме на Первом канале "БАМ: слабый уйдет, сильный останется". "У нас есть как у страны чисто логистические преимущества и многие бизнесы, они на это смотрят очень внимательно", - сказал вице-премьер. Савельев отметил, что для отечественных производителей очень важно движение, особенно на восток. Кроме того, в стране активно развиваются контейнерные перевозки.

https://ria.ru/20231125/samolety-1911790734.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, виталий савельев