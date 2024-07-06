https://ria.ru/20240706/rossija-1957864232.html

"Россия сегодня" получило награду за освещение выставки-форума "Россия"

"Россия сегодня" получило награду за освещение выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024

"Россия сегодня" получило награду за освещение выставки-форума "Россия"

Медиагруппа "Россия сегодня" получила награду за участие в информационном освещении выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:29

2024-07-06T14:29

2024-07-06T17:41

выставка-форум "россия"

москва

россия

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила награду за участие в информационном освещении выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Такое количество посетителей было бы невозможно, если бы не вы (представители СМИ - ред.). Низкий вам поклон за вашу грандиозную работу… Вы просто сердцем рассказывали про нашу выставку", - сказала на награждении директор выставки Наталья Виртуозова. Награду для "России сегодня" вручили заместителю главного редактора медиагруппы Дмитрию Груздеву. Также были награждены и другие СМИ, которые освещали мероприятия форума. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240704/vystavka-1957507413.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение представителей СМИ на выставке "Россия" На выставке "Россия" состоялось награждение представителей СМИ. Награждают МИА "Россия сегодня". 2024-07-06T14:29 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, выставка-форум "россия", вднх