Рейтинг@Mail.ru
"Россия сегодня" получило награду за освещение выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
14:29 06.07.2024 (обновлено: 17:41 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/rossija-1957864232.html
"Россия сегодня" получило награду за освещение выставки-форума "Россия"
"Россия сегодня" получило награду за освещение выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 06.07.2024
"Россия сегодня" получило награду за освещение выставки-форума "Россия"
Медиагруппа "Россия сегодня" получила награду за участие в информационном освещении выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:29
2024-07-06T17:41
выставка-форум "россия"
москва
россия
выставка-форум "россия"
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957897081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2094362060bdffff15ade0b17d87ae2.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила награду за участие в информационном освещении выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. "Такое количество посетителей было бы невозможно, если бы не вы (представители СМИ - ред.). Низкий вам поклон за вашу грандиозную работу… Вы просто сердцем рассказывали про нашу выставку", - сказала на награждении директор выставки Наталья Виртуозова. Награду для "России сегодня" вручили заместителю главного редактора медиагруппы Дмитрию Груздеву. Также были награждены и другие СМИ, которые освещали мероприятия форума. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
https://ria.ru/20240704/vystavka-1957507413.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Награждение представителей СМИ на выставке "Россия"
На выставке "Россия" состоялось награждение представителей СМИ. Награждают МИА "Россия сегодня".
2024-07-06T14:29
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957897081_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5dd7b7cd3c90e2a71c703fb99d66c2a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
"Россия сегодня" получило награду за освещение выставки-форума "Россия"

"Россия сегодня" получило награду за участие в освещении выставки "Россия"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" получила награду за участие в информационном освещении выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Такое количество посетителей было бы невозможно, если бы не вы (представители СМИ - ред.). Низкий вам поклон за вашу грандиозную работу… Вы просто сердцем рассказывали про нашу выставку", - сказала на награждении директор выставки Наталья Виртуозова.
Самая красивая: на выставке-форуме "Россия" выбрали "Мисс Москва — 2024"
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

Лилиана Булатова во время конкурса Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанк

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

Конкурс Мисс Москва на Международной выставке-форуме Россия

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 10

Конкурс красоты и талантов в столице проводился в 29-й раз, а имя его победительницы объявили 4 июля.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году в борьбу за корону вступили 45 девушек.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
2 из 10

Организаторы допустили до участия только тех, кто соответствовал ряду требований: возраст от 17 до 32 лет, рост — не ниже 170 сантиметров.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
3 из 10

Финалисткам выдался уникальный шанс проявить себя, демонстрируя не только внешность, но и талант, харизму, интеллект и грацию.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
4 из 10

Так, в полуфинале участницы пели, танцевали, декламировали стихи, и даже блеснули комбинациями из тайского бокса.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
5 из 10

Корону победительницы получила 20-летняя модель Лилиана Булатова. Девушка увлекается бальными танцами. В конкурсной программе она представила зажигательную румбу.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
6 из 10

Кроме главной номинации также вручались награды "Краса Москвы", "Вице-Мисс Москва", "Miss Charm International" и другие.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
7 из 10

Финал "Мисс Москва – 2024" проходил в большом концертном зале 75-го павильона международной выставки-форума "Россия".

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: обладательница титула "Московская Красавица — 2024" Елизавета Могер.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
9 из 10

Победительница Лилиана Булатова будет защищать честь столицы на фестивале "Краса России — 2024", который пройдет 21 июля в Москве.

© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
10 из 10
Награду для "России сегодня" вручили заместителю главного редактора медиагруппы Дмитрию Груздеву.
Также были награждены и другие СМИ, которые освещали мероприятия форума.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
18-миллионный посетитель выставки Россия Елизавета Савина с родителями и братом, 4 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Выставку "Россия" посетили 18 миллионов человек
4 июля, 20:45
 
Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияВыставка-форум "Россия"ВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала