В Калининграде тестируют первого в регионе робота-экскурсовода
В музее "Фридландские ворота" в Калининграде тестируют робота-экскурсовода
© пресс-служба главы администрации КалининградаПервого робота-экскурсовода тестируют в музее "Фридландские ворота" в Калининграде. Кадр видео
Первого робота-экскурсовода тестируют в музее "Фридландские ворота" в Калининграде. Кадр видео
КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Первого в Калининградской области робота-экскурсовода тестируют в музее "Фридландские ворота" в Калининграде, его назвали Филимон, это пятый робот - "музейный сотрудник" в стране, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
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"Давно не была в музее "Фридландские ворота" как посетитель, всё больше по служебной необходимости там оказываюсь. Но, видимо, пришла пора это исправить. Коллеги сейчас "аттестуют" там своего нового гида. Его зовут Филимон. Пока он способен только провести экскурсию по залу "первых переселенцев" и ответить на сотню самых популярных вопросов по музею", - написала Дятлова.
Дятлова отметила, что штатное расписание учреждения культуры "расширили" благодаря национальному проекту "Культура". Она добавила, что робот может улыбаться, грустить и даже танцевать. При необходимости Филимон готов поработать "Алисой" - рассказать о погоде или найти что-то в интернете.
"Экскурсовода смастерили в Перми, вместе с нашим по всей стране таких лишь пятеро (ещё во Владивостоке, в Дагестане и двое трудятся в столичных музеях). С середины июля робот будет готов общаться уже со всеми гостями, его услуги входят в стоимость билета", - добавила глава администрации Калининграда.