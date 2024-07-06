https://ria.ru/20240706/robot-ekskursovod-1957879319.html

В Калининграде тестируют первого в регионе робота-экскурсовода

В Калининграде тестируют первого в регионе робота-экскурсовода - РИА Новости, 06.07.2024

В Калининграде тестируют первого в регионе робота-экскурсовода

Первого в Калининградской области робота-экскурсовода тестируют в музее "Фридландские ворота" в Калининграде, его назвали Филимон, это пятый робот - "музейный... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:24

2024-07-06T16:24

2024-07-06T16:24

калининград

калининградская область

пермь

елена дятлова

алиса

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КАЛИНИНГРАД, 6 июл — РИА Новости. Первого в Калининградской области робота-экскурсовода тестируют в музее "Фридландские ворота" в Калининграде, его назвали Филимон, это пятый робот - "музейный сотрудник" в стране, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Калининграда Елена Дятлова. "Давно не была в музее "Фридландские ворота" как посетитель, всё больше по служебной необходимости там оказываюсь. Но, видимо, пришла пора это исправить. Коллеги сейчас "аттестуют" там своего нового гида. Его зовут Филимон. Пока он способен только провести экскурсию по залу "первых переселенцев" и ответить на сотню самых популярных вопросов по музею", - написала Дятлова. Дятлова отметила, что штатное расписание учреждения культуры "расширили" благодаря национальному проекту "Культура". Она добавила, что робот может улыбаться, грустить и даже танцевать. При необходимости Филимон готов поработать "Алисой" - рассказать о погоде или найти что-то в интернете. "Экскурсовода смастерили в Перми, вместе с нашим по всей стране таких лишь пятеро (ещё во Владивостоке, в Дагестане и двое трудятся в столичных музеях). С середины июля робот будет готов общаться уже со всеми гостями, его услуги входят в стоимость билета", - добавила глава администрации Калининграда.

https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калининград, калининградская область, пермь, елена дятлова, алиса