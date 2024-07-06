Правительство продлило ограничение на вывоз риса из России
Правительство продлило до 31 декабря ограничение на вывоз риса из России
Зерна риса. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство России продлило до 31 декабря текущего года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы, говорится в официальном Telegram-канале кабмина.
"В России продлевается временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года", - указано в сообщении.
В кабмине добавили, что решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке.
"Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. В частности, он не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", - добавляется в сообщении.
В кабмине напомнили, что временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году, а затем продлевалось до 30 июня 2024 года включительно.
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