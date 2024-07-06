https://ria.ru/20240706/ris-1957885426.html

Правительство продлило ограничение на вывоз риса из России

Правительство продлило ограничение на вывоз риса из России - РИА Новости, 06.07.2024

Правительство продлило ограничение на вывоз риса из России

Правительство России продлило до 31 декабря текущего года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы, говорится в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:51

2024-07-06T16:51

2024-07-06T16:55

россия

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство России продлило до 31 декабря текущего года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы, говорится в официальном Telegram-канале кабмина."В России продлевается временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года", - указано в сообщении.В кабмине добавили, что решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке."Для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. В частности, он не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", - добавляется в сообщении.В кабмине напомнили, что временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы было введено в 2022 году, а затем продлевалось до 30 июня 2024 года включительно.

https://ria.ru/20240703/investitsii-1957005768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика