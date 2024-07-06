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Новые регионы становятся щитом России, заявил Рогов
Новые регионы становятся щитом России, заявил Рогов - РИА Новости, 06.07.2024
Новые регионы становятся щитом России, заявил Рогов
Новые регионы становятся щитом России, в том числе от атак ракет и беспилотников, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:52
2024-07-06T14:52
2024-07-06T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Новые регионы становятся щитом России, в том числе от атак ракет и беспилотников, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Усиление линии обороны, в том числе противовоздушной, делает новые регионы щитом большой России от попыток врага ударить ракетами и беспилотниками вглубь страны", - сказал Рогов. По его словам, именно поэтому сейчас очень важно оказывать всевозможную поддержку новым регионам, так как они принимают на себя основной удар и нейтрализуют многие угрозы, не давая противнику осуществить свои "подлые и варварские планы" по воздушным атакам. Ранее президент РФ Владимир Путин выдвигал новое мирное предложение по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Боевые действия прекратятся, как только Киев согласится на это условие, подчеркивал президент. Кроме того, Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать свой нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус. Потребуется также демилитаризация и денацификация Украины. Помимо прочего, Путин упомянул отмену санкций против России.
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Новые регионы становятся щитом России, заявил Рогов
Рогов: новые регионы становятся щитом России, в том числе от атак ракет и дронов