https://ria.ru/20240706/ranenye-1957945329.html

Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти

Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти - РИА Новости, 06.07.2024

Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти

Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:50

2024-07-06T22:50

2024-07-06T23:04

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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько."Количество раненых возросло до девяти человек", — написал он в Telegram-канале.Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщал о семи пострадавших. По его словам, повреждения также получили три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе города.В свою очередь, МЧС России сообщало, что при повторном обстреле пострадали четыре спасателя. Двух из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальных отправили на амбулаторное лечение.Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов натовского калибра 155 миллиметров за сутки.

https://ria.ru/20240706/obstrely-1957800684.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

горловка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, вооруженные силы украины