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Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 06.07.2024 (обновлено: 23:04 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/ranenye-1957945329.html
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти - РИА Новости, 06.07.2024
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:50
2024-07-06T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько.&quot;Количество раненых возросло до девяти человек&quot;, — написал он в Telegram-канале.Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщал о семи пострадавших. По его словам, повреждения также получили три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе города.В свою очередь, МЧС России сообщало, что при повторном обстреле пострадали четыре спасателя. Двух из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальных отправили на амбулаторное лечение.Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов натовского калибра 155 миллиметров за сутки.
https://ria.ru/20240706/obstrely-1957800684.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти

Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела ДНР украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела ДНР украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела ДНР украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько.
«

"Количество раненых возросло до девяти человек", — написал он в Telegram-канале.

Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли ДНР
Вчера, 00:24
Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщал о семи пострадавших. По его словам, повреждения также получили три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе города.
В свою очередь, МЧС России сообщало, что при повторном обстреле пострадали четыре спасателя. Двух из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальных отправили на амбулаторное лечение.
Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов натовского калибра 155 миллиметров за сутки.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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