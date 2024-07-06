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Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти - РИА Новости, 06.07.2024
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти
Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:50
2024-07-06T22:50
2024-07-06T23:04
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ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Горловки со стороны ВСУ увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько."Количество раненых возросло до девяти человек", — написал он в Telegram-канале.Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщал о семи пострадавших. По его словам, повреждения также получили три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе города.В свою очередь, МЧС России сообщало, что при повторном обстреле пострадали четыре спасателя. Двух из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, остальных отправили на амбулаторное лечение.Ранее в субботу Горловка неоднократно подверглась атакам со стороны ВСУ. В общей сложности украинские войска выпустили по городу более десятка снарядов натовского калибра 155 миллиметров за сутки.
https://ria.ru/20240706/obstrely-1957800684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти
Число раненных при обстреле Горловки возросло до девяти