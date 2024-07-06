https://ria.ru/20240706/pvo-1957821149.html

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями - РИА Новости, 06.07.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями

Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T07:22

2024-07-06T07:22

2024-07-06T08:46

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курская область

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что украинские войска использовали дроны самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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