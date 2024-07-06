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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями - РИА Новости, 06.07.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T07:22
2024-07-06T07:22
2024-07-06T08:46
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что украинские войска использовали дроны самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
Минобороны: над Белгородской и Курской областями уничтожили восемь дронов