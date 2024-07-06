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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 06.07.2024 (обновлено: 08:46 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/pvo-1957821149.html
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями - РИА Новости, 06.07.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T07:22
2024-07-06T08:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
белгородская область
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.Там добавили, что украинские войска использовали дроны самолетного типа.
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россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Белгородская область
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями

Минобороны: над Белгородской и Курской областями уничтожили восемь дронов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь дронов ВСУ над Курской областью и один над Белгородской, сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что украинские войска использовали дроны самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьБелгородская область
 
 
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