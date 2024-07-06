https://ria.ru/20240706/pvo-1957814573.html

Комплекс "Оса" сбил "Лелеку" и "кастомное" ночное крыло ВСУ

Комплекс "Оса" сбил "Лелеку" и "кастомное" ночное крыло ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024

Комплекс "Оса" сбил "Лелеку" и "кастомное" ночное крыло ВСУ

Расчет комплекса противовоздушной обороны российских десантников группировки войск "Днепр" за одни сутки сбил украинский разведывательный беспилотник... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T04:35

2024-07-06T04:35

2024-07-06T04:38

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ГЕНИЧЕСК, 6 июл - РИА Новости. Расчет комплекса противовоздушной обороны российских десантников группировки войск "Днепр" за одни сутки сбил украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" и уникальное ночное летающее крыло, сообщил РИА Новости командир расчета зенитного ракетного комплекса "Оса" российских десантников с позывным "Гром". "Сегодня нашей целью явился БПЛА марки "Лелека-100ЛР". Это разведчик. Очень важная цель. Противник на данном театре военных действий ведет интенсивную разведку в последнее время. Мы срываем эти мероприятия. А разведка, как мы знаем, этот один из основных видов боевого обеспечения. Мы мешаем противнику осуществлять эту очень важную деятельность. Сбиваем такого рода летательные аппараты, как "Лелека-100"… Да, сбили "Лелеку", - сказал российский офицер. По словам военного, практически каждая цель, с которой сегодня приходится сталкиваться расчетам противовоздушной обороны в зоне ПВО, уникальна. "В канун этой ночи, мы тут все не выспались, мы производили ночные пуски, так же сняли цель на дальности 8 и на высоте 2. То есть, очень была сложная цель. Первой ракетой мы промахнулись, второй сбили… Ну это крыло, "кастомное" крыло то есть. Что называется такая сборка. Разведчик. Оборудованный ночным видением, тепловым видением. Да, мы ее успешно поразили", - сообщил командир ЗРК. В полевых условиях, с помощью машины заряжания, расчет ЗРК "Оса" установил на пусковую машину зенитные ракеты и выдвинулся в место развертывания на территории Херсонской области. После обнаружения в воздушном пространстве украинского разведывательного БПЛА "Лелека-100" расчет произвел по нему пуск ракеты. Согласно данным объективного контроля, цель была поражена. После стрельбы комплекс ПВО "Оса" сменил место развертывания, чтобы не попасть под удар противника.

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

https://ria.ru/20240705/nato-1957795886.html

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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия