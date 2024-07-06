https://ria.ru/20240706/putin-1957935773.html

На Западе позавидовали россиянам после заявления Орбана о Путине

На Западе позавидовали россиянам после заявления Орбана о Путине - РИА Новости, 06.07.2024

На Западе позавидовали россиянам после заявления Орбана о Путине

Евросоюзу и США не хватает таких лидеров, как российский президент Владимир Путин, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:25

2024-07-06T21:25

2024-07-06T21:51

в мире

сша

венгрия

москва

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чей боуз

евросоюз

визит орбана в россию

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Евросоюзу и США не хватает таких лидеров, как российский президент Владимир Путин, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Премьер-министр Венгрии, вернувшись со встречи в Москве, заявил немецкой газете <...>, что Владимир Путин более чем на сто процентов рационален, дисциплинирован и сдержан. Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС", — написал он в социальной сети X.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Политики обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира.Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.

https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html

https://ria.ru/20240706/putin-1957874806.html

сша

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