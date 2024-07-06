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На Западе позавидовали россиянам после заявления Орбана о Путине - РИА Новости, 06.07.2024
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21:25 06.07.2024 (обновлено: 21:51 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/putin-1957935773.html
На Западе позавидовали россиянам после заявления Орбана о Путине
На Западе позавидовали россиянам после заявления Орбана о Путине - РИА Новости, 06.07.2024
На Западе позавидовали россиянам после заявления Орбана о Путине
Евросоюзу и США не хватает таких лидеров, как российский президент Владимир Путин, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:25
2024-07-06T21:51
в мире
сша
венгрия
москва
владимир путин
чей боуз
евросоюз
визит орбана в россию
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Евросоюзу и США не хватает таких лидеров, как российский президент Владимир Путин, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Премьер-министр Венгрии, вернувшись со встречи в Москве, заявил немецкой газете &lt;...&gt;, что Владимир Путин более чем на сто процентов рационален, дисциплинирован и сдержан. Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС", — написал он в социальной сети X.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Политики обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира.Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html
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в мире, сша, венгрия, москва, владимир путин, чей боуз, евросоюз, визит орбана в россию
В мире, США, Венгрия, Москва, Владимир Путин, Чей Боуз, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
На Западе позавидовали россиянам после заявления Орбана о Путине

Журналист Боуз: США и ЕС не хватает такого рационального лидера, как Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Евросоюзу и США не хватает таких лидеров, как российский президент Владимир Путин, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
"Премьер-министр Венгрии, вернувшись со встречи в Москве, заявил немецкой газете <...>, что Владимир Путин более чем на сто процентов рационален, дисциплинирован и сдержан. Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС", — написал он в социальной сети X.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине
Вчера, 18:02
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Политики обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. По словам венгерского премьера, его визит был продиктован интересами своей страны, а также стремлением добиться мира.
Поиск решения конфликта в Восточной Европе он назвал своей христианской обязанностью. Орбан также добавил, что его не пугают возможные последствия от этого визита для его политической карьеры на Западе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Никто в это не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о Путине
Вчера, 15:47
 
В миреСШАВенгрияМоскваВладимир ПутинЧей БоузЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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