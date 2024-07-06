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"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине - РИА Новости, 06.07.2024
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18:02 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html
"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине
"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине - РИА Новости, 06.07.2024
"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине
План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине поддерживает все больше людей в мире, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:02
2024-07-06T18:02
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине поддерживает все больше людей в мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Путин четко обозначил условия прекращения огня. Он сказал, что Украина должна вывести войска из четырех регионов России. &lt;…&gt; Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем", — полагает эксперт.Как отметил Меркурис, пока что на Западе лишь премьер Венгрии Виктор Орбан согласен с этой позицией. Недавно он съездил в украинскую столицу с целью вразумить главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на прекращение огня, напомнил аналитик."Украинцы, однако, полностью отвергли это предложение", — резюмировал он.Ранее на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957886607.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, виктор орбан, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, НАТО
"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине

Меркурис: в мире начинают понимать, что только план Путина остановит конфликт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине поддерживает все больше людей в мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Путин четко обозначил условия прекращения огня. Он сказал, что Украина должна вывести войска из четырех регионов России. <…> Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем", — полагает эксперт.
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Как отметил Меркурис, пока что на Западе лишь премьер Венгрии Виктор Орбан согласен с этой позицией. Недавно он съездил в украинскую столицу с целью вразумить главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на прекращение огня, напомнил аналитик.
"Украинцы, однако, полностью отвергли это предложение", — резюмировал он.
Ранее на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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