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"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине
"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине - РИА Новости, 06.07.2024
"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине
План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине поддерживает все больше людей в мире, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:02
2024-07-06T18:02
2024-07-06T18:02
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине поддерживает все больше людей в мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Путин четко обозначил условия прекращения огня. Он сказал, что Украина должна вывести войска из четырех регионов России. <…> Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем", — полагает эксперт.Как отметил Меркурис, пока что на Западе лишь премьер Венгрии Виктор Орбан согласен с этой позицией. Недавно он съездил в украинскую столицу с целью вразумить главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на прекращение огня, напомнил аналитик."Украинцы, однако, полностью отвергли это предложение", — резюмировал он.Ранее на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
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"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине
Меркурис: в мире начинают понимать, что только план Путина остановит конфликт