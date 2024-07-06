https://ria.ru/20240706/putin-1957901281.html

"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине

"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине - РИА Новости, 06.07.2024

"Единственный путь". На Западе поддержали предложение Путина по Украине

План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине поддерживает все больше людей в мире, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T18:02

2024-07-06T18:02

2024-07-06T18:02

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. План президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине поддерживает все больше людей в мире, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Путин четко обозначил условия прекращения огня. Он сказал, что Украина должна вывести войска из четырех регионов России. <…> Я знаю, что на Западе это непопулярная позиция, но мне кажется, что в большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем", — полагает эксперт.Как отметил Меркурис, пока что на Западе лишь премьер Венгрии Виктор Орбан согласен с этой позицией. Недавно он съездил в украинскую столицу с целью вразумить главу киевского режима Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на прекращение огня, напомнил аналитик."Украинцы, однако, полностью отвергли это предложение", — резюмировал он.Ранее на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957886607.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, виктор орбан, нато